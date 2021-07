Maneskin numero uno su Spotify nel mondo: la foto per celebrare

Damiano, Vittoria, Ethan e Thomas hanno deciso di celebrare l’ultimo di una lunga serie di successi con un tuffo nel passato, postando le foto di loro da bambini. Moltissimi i commenti su Instagram, non solo di fan. Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, risponde con un fiocco rosa, mentre Alessandro Cattelan posta l’emoticon delle mani che si chiudono in applauso. Anche lo stesso profilo Instagram di Spotify Italia commenta il post, scrivendo semplicemente “Making history”: “Facendo la storia”.

In continua ascesa

vedi anche

I Maneskin sul New York Times: "Conquisteranno il mondo?"

Da quando hanno partecipato all’undicesima edizione di X Factor Italia, nel 2017, i Maneskin hanno sempre riscosso successo. Le sonorità rock e lo stile aggressivo e tendente al gender fluid hanno conquistato buona parte dei teenager italiani. Ma è dalla vittoria a Sanremo 2021 con “Zitti e Buoni” che la loro ascesa non sembra più arrestarsi. Dopo essersi portati a casa il primo posto anche all’Eurovision 2021, i Maneskin hanno fatto il salto nel panorama musicale internazionale. Di loro ha scritto il New York Times, hanno superato i Beatles per streaming su Spotify, le loro facce campeggiano tra le luci di Times Square a New York. E ora, la canzone più ascoltata al mondo è la loro.