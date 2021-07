Maneskin, live al Circo Massimo nel 2022 e consegna Lupa Capitolina

La band romana capitanata da Damiano David che sta facendo incetta di vittorie e riconoscimenti si è vista consegnare la massima onorificenza della città di Roma. Questa mattina, nella Sala Giulio Cesare del Campidoglio, il gruppo musicale romano dei record è stato insignito della prestigiosa Lupa Capitolina e, per l'occasione, ha annunciato che si esibirà live nella capitale l'estate prossima, presso il Circo Massimo

I Maneskin aggiungono al loro già ricchissimo tesoretto di premi e vittorie la Lupa Capitolina, la massima onorificenza della città di Roma, e in occasione della consegna annunciano che nel luglio 2022 terranno un concerto nella capitale, presso il Circo Massimo.



Questa mattina, nella Sala Giulio Cesare del Campidoglio, la band romana dei record - che sta scalando le classifiche di tutto il mondo - si è vista consegnare il prestigioso riconoscimento dalla città di Roma.



"Il 9 luglio del prossimo anno saremo in concerto al Circo Massimo", hanno annunciato con grande emozione Damiano David e gli altri membri del gruppo musicale che sta facendo la storia.

L'annuncio del concerto che si terrà nel 2022 è stato dato ufficialmente proprio in occasione della consegna della Lupa Capitolina.



Prima di ricevere dalle mani della sindaca Virginia Raggi l'importante onorificenza, i Maneskin si sono affacciati dal balcone del suo studio per salutare i tantissimi fan (che li seguono ormai ovunque).