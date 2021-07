Maneskin, il 9 luglio 2022 live al Circo Massimo. L'INTERVISTA

L’intervista

“Cerchiamo di stare con i piedi per terra” così ci dice Damiano, anche se il successo che stanno ottenendo, in giro per il mondo, è da capogiro e infatti a loro, ammettono, la testa gira un po'. Sono anche sicuri, però, che la cosa più importante sia la musica.

Stilosi, seduti su un divano, tra una statua e un abat jour, Victoria, Damiano, Ethan e Thomas rispondono alle nostre curiosità.

Con loro sembrano essere tornati i tempi della contestazione, della sfrontatezza tutta giovanile, di quell'energia rock di anni passati e al grido di “Zitti e buoni”, vanno alla conquista anche del Circo Massimo, in programma per il 9 luglio 2022.

Victoria: “Esibirci in un luogo del genere è un onore anche perché abbiamo visto suonare lì gli artisti che ammiriamo, tantissimi gruppi con cui siamo cresciuti, ritrovarci sullo stesso palco è una grande emozione”. Segue Thomas: “Questo è un evento molto importante per noi perché suoniamo nella nostra città, a casa nostra e soprattutto non vediamo l’ora di tornare live davanti a un vero pubblico, è la cosa che più ci manca!”. Prende ancora la parola Victoria per sottolineare come questo concerto sia stato pensato come la conclusione in festa di un tour che partirà dal prossimo inverno e che è già sold out. Anche Ethan si dice entusiasta ma in modo riflessivo su tanto successo afferma: “Ci concentriamo sul presente pensando al futuro”. Loro sono tra i 15 artisti più ascoltati al mondo su Spotify con più di 49,9 milioni di ascoltatori mensili e oltre 2 miliardi e mezzo di streaming totali su tutte le piattaforme digitali e hanno ricevuto dalla sindaca Virginia Raggi la "Lupa Capitolina", il massimo riconoscimento romano, Damiano chiosa: “Cerchiamo di stare con i piedi per terra”.