Maneskin, il video con Iggy Pop: collaborazione in arrivo?

La band romana fresca vincitrice del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest 2021 non smette di far parlare di sé, in maniera positiva. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno condiviso nelle scorse ore, l’ennesimo riconoscimento internazionale della carriera tutta in ascesa. Un breve video, di circa una decina di secondi, in cui il gruppo di “Zitti e buoni” è ritratto in videochiamata con la grande star del rock americano Iggy Pop. Un incontro che fa presagire una collaborazione, visto anche il messaggio allegato dai ragazzi “Tenete d’occhio qui. A presto Iggy Pop”.

Il breve video condiviso dai Maneskin su Instagram vede i quattro componenti della ormai celebre band, in studio di registrazione in collegamento tramite videochiamata con James Newell Osterberg Jr., altresì conosciuto come Iggy Pop, ex leader degli Stooges e ad oggi ancora considerato come una delle migliori icone di rappresentanza del vero rock internazionale. "Ok ciao eh!" saluta l'americano prima di alzarsi regalando la speranza a milioni di fan sparsi per il mondo, circa l'arrivo di una collaborazione internazionale con il gruppo fenomeno del momento. Tanti i like e i commenti che sono piovuti sul post, a partire dagli stessi componenti della band che hanno definito Iggy Pop il loro "punk daddy" ovvero il "papà punk", accendendo ancora di più la curiosità nei fan che sperano di vederlo come mentore dei giovani artisti romani. Un'ammirazione e stima, quella dei Maneskin per Iggy Pop, che va avanti da tempo visto che, in tempi non sospetti, Damiano postò alcuni scatti davanti alla locandina di un concerto del rocker americano che tenne nella Capitale.