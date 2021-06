Lady Gaga in concerto: il Chromatica Ball rimandato al 2022

Le date in programma per il “Chromatica Ball” Tour di Lady Gaga sono ufficialmente rinviate al 2022. Ad annunciarlo è la cantante stessa spiegandone i motivi: non tutti i Paesi in cui si terranno i concerti sono ancora pronti a una riapertura totale di stadi e palazzetti. “Fino a che potremo ufficialmente confermare tutte le date del tour globale, dovremo rimandare tutti gli show in programma”

La pop star italo-americana ha annunciato nelle scorse ore, tramite un comunicato ufficiale, che il “ Chromatica Ball” Tour è ufficialmente rinviato (per la seconda volta) al 2022 . La problematica resta legata all’emergenza sanitaria per il Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Queste le parole di Gaga : “Mentre alcune parti del mondo si stanno muovendo molto velocemente verso una riapertura completa, altre non sono ancora pronte a questo passo. Quindi, fino a che potremo ufficialmente confermare tutte le date del tour globale, dovremo rimandare tutti gli show in programma per il “Chromatica Ball” Tour all’estate del 2022”.

“Chromatica Ball”, il tour di Lady Gaga ora rinviato

In origine, le date annunciate per il tour di Lady Gaga, a cura di Live Nation, avrebbero dovuto essere ben sei, dislocate tra le maggiori location americane ed europee. In partenza domenica 25 luglio 2021, dallo Stade de France di Parigi, la tournèe dedicata all’album “Chromatica” si sarebbe svolta nel corso dell’estate in arrivo, in programma per Londra (Tottenham Hotspur Stadium), Toronto (Rogers Centre), Boston (Fenway Park), East Rutherford (MetLife Stadium), per concludersi al Wrigley Field di Chicago venerdì 27 agosto 2021. Un lungo periodo di stop quello tra una data e l’altra, molto probabilmente dovuto alla grande produzione in programma, non solo in ambito di trucco, parrucco e coreografie per la cantante e i suoi ballerini, ma anche di allestimento della location e dei suoi effetti speciali.

Come comunicato da tutti i principali rivenditori autorizzati, le date del “Chromatica Ball” Tour sono quindi posticipate al 2022, senza però ancora un elenco ufficiale delle nuove giornate in programma. Sulla stessa scia, gli organizzatori dell’evento fanno sapere che i ticket già acquistati per i concerti rimandati, restano comunque validi per le nuove date del 2022.