È il 23 maggio 2011 quando Lady Gaga pubblica Born This Way. L’album diventa immediatamente una pietra miliare della musica divenendo uno dei dischi di maggior successo nella storia del pop influenzando artisti e generi.

Lady Gaga, la cerimonia a West Hollywood

Come rilanciato da Just Jared, domenica 23 maggio la voce di Bad Romance è stata protagonista di una cerimonia che ha visto conferirle le chiavi di West Hollywood. Lindsey P. Horvath, sindaco della città, ha dichiarato: “Grazie per l’incoraggiamento ad amare noi stessi e a essere orgogliosi!”.

L’evento ha attirato enorme attenzione mediatica poiché la cantante, attrice, modella, imprenditrice e attivista è stata accolta con il titolo dell’album disegnato a terra con una grande bandiera della comunità LGBTQ+, come mostrato anche dalla cantante stessa attraverso una serie di scatti condivisi sul profilo Instagram che conta più di quarantasette milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Inoltre, il sindaco ha indetto anche il Born This Way Day per omaggiare il grande apporto dato dall’album e dall’artista alle comunità più fragili.