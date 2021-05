Lady Gaga: "Stuprata da un produttore a 19 anni, sono rimasta incinta"

Lady Gaga ha rivelato di essere stata stuprata da un produttore musicale quando aveva 19 anni e di essere rimasta incinta. La notizia è riportata dalla Bbc . La popstar, parlando nel primo episodio della nuova serie Apple TV con Oprah Winfrey e il principe Harry, "The Me You Can't See", ha raccontato di aver avuto "un crollo psicologico" dopo la violenza e di essere piombata in uno stato di "totale paranoia" in conseguenza del trauma subito.

Lady Gaga in lacrime mentre descriveva l'accaduto

La serie "The Me You Can't See" affronta i problemi della salute mentale. Lady Gaga, mentre raccontava l'episodio passato, sarebbe scoppiata in lacrime. La popstar, secondo quanto dice la Bbc, ha riferito che il produttore, quando lei aveva 19 anni, l'aveva minacciata di bruciare la sua musica se non si fosse spogliata. Poi "mi ha lasciata incinta in un angolo... perché vomitavo e stavo male". La cantante ha poi detto che, anni dopo, ha avuto "una crisi psicotica totale" ed è caduta in uno "stato di ultra paranoia" a causa del trauma. A 35 anni, Stefani Germanotta ha anche ammesso di non voler rivelare il nome del suo aggressore perché non vorrebbe mai più affrontarlo. Da quanto riporta la Bbc, lo stupro subito nel 2014 è stato raccontato anche in canzoni come "Swine" e "Til It Happens to You", colonna sonora del documentario sugli abusi sessuali nei campus americani "The Hunting Ground" che ricevette una nomination all'Oscar nel 2016. Il crollo psicologico sarebbe iniziato quando è stata ricoverata in ospedale per dei dolori acuti ed è stata mandata da uno psichiatra. "Non potevo sentire il mio corpo", ha ricordato Gaga. "Prima ho sentito un dolore totale, poi un intorpidimento e poi sono stata male per settimane", ha spiegato ancora, aggiungendo che "mi sono resa conto che era lo stesso dolore che ho provato quando sono stata violentata e lasciata incinta".