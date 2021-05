Lady Gaga, annunciata una versione speciale di Born This Way

Il disco conterrà anche versioni inedite di quattro brani, tra questi Judas riarrangiato da Big Freedia Condividi:

Sono iniziati i festeggiamenti per il decimo anniversario di uno degli album più amati nella storia della musica pop.

Lady Gaga, l’anniversario del disco approfondimento Lady Gaga, indetto il Born This Way Day Nei giorni scorsi la cantante, ballerina, attrice, modella e attivista è stata insignita delle chiavi di West Hollywood nel corso di una cerimonia durante la quale Lindsey P. Horvath, sindaco della città, ha ringraziato la star per il messaggio lanciato con il brano che ha dato il titolo all’album: “Grazie per l’incoraggiamento ad amare noi stessi e a essere orgogliosi!”. Parallelamente, Lindsey P. Horvath ha indetto anche il Born This Way Day per celebrare le continue lotte fatte dalla cantante a sostegno delle comunità più fragili.

approfondimento Cina censura reunion Friends: no a Lady Gaga, Justin Bieber e i Bts Ora, Lady Gaga, classe 1986, ha annunciato l’arrivo di un’edizione speciale del disco che conterrà anche quattro nuove versioni di brani contenuti all’interno dell'album. La voce di Marry the Night ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ecco Born This Way The Tenth Anniversary, una speciale edizione dell’album in una nuova versione che sarà disponibile il 18 giugno!”.