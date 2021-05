Cina censura reunion Friends: no a Lady Gaga, Justin Bieber e i Bts

Pechino ha deciso di rimuovere alcune parti in cui apparivano dei personaggi giudicati ostili. I fan insorgono sul web e pubblicano le scene tagliate e il link all’episodio integrale Condividi:

Pechino censura la reunion di Friends. La puntata speciale della storica serie tv è andata in onda ieri in tutto il mondo, o quasi, perché quella trasmessa in Cina era un po’ diversa. Il Paese ha deciso di rimuovere alcune parti in cui sarebbero apparsi alcuni “nemici” di Pechino che avrebbero offeso la Cina in passato. I fan cinesi della serie protestano sul web e pubblicano le scene tagliate. Friends, la reunion: cos'è successo nell’atteso episodio speciale, disponibile su SKY

La censura approfondimento Friends, la reunion, Lady Gaga e Lisa Kudrow cantano "Gatto rognoso" Sono stati tagliati i cameo di Lady Gaga, Justin Bieber e la band super star del K-Pop, Bts. Tutte queste persone, secondo Pechino, avrebbero in qualche modo offeso la Cina in passato. Ma i tagli non sono sfuggiti ai tanti fan cinesi della serie, che hanno protestato in massa sul web. "Aiuto! Non cambieremo mai? Questo mi fa venire ancora più voglia di vedere le scene tagliate", è uno dei tanti commenti che si leggono sui social.

La protesta dei fan approfondimento Friends, la reunion: cos'è successo nell’atteso episodio speciale Friends, che ha spopolato in tutto il mondo, ha avuto un enorme successo anche in Cina, dove in molti hanno imparato la lingua inglese proprio grazie a questa serie tv. Non solo, il telefilm ha rappresentato per molti anche un’importante finestra per conoscere la cultura americana. Per questo i fan sono insorti e in molti hanno iniziato a condividere sul web le parti censurate e il link che rimanda all’episodio integrale.