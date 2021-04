BTS, il nuovo singolo è "Butter"

Inutile dire che le attese dei fan sono alte, per un singolo che, uscendo in maggio, si prepara a tutti gli effetti a diventare la prossima hit dell’estate e raggiungere quello stesso successo di “Dynamite”.

I BTS hanno annunciato di essere pronti a tornare, il prossimo 21 maggio , con un nuovo singolo dal titolo “ Butter ”. La notizia è stata condivisa in maniera del tutto inedita, con un video su YouTube e sui profili social della band. Per letteralmente un’ora i fan hanno visto una noce di burro cartoon fondersi sotto i loro occhi e rivelare l’uscita della nuova canzone. In sottofondo, i suoni tipici della cucina e un countdown ad annunciare che un qualche tipo di manicaretto era pronto per essere sfornato.

A parte titolo e data di pubblicazione, le informazioni trapelate su “ Butter ” sono ben poche. Non si sa quale sarà il mood della canzone e nemmeno se si tratterà di un singolo solista o farà parte del prossimo concept discografico in arrivo. Ci sono però alcune piccole indiscrezioni arrivate direttamente dalla stampa coreana di WeVerse che riprendono l’incipit del video appena condiviso: “Traboccante dell’inimitabile fascino dei BTS, il nuovo singolo “Butter” si farà strada sciogliendosi nel cuore degli ARMY (così sono chiamati i supporter dei BTS )”. Sempre secondo WeVerse, il nuovo singolo dei BTS avrà anche una versione fisica e sarà a tutti gli effetti il secondo singolo in inglese per il gruppo sudcoreano, dopo “Dynamite”.

Il successo dei BTS

approfondimento

I BTS hanno partecipato a MTV Unplugged

La boy band sudcoreana, nata nel 2013 e formata da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, continua a macinare enormi successi, dando adito a un nuovo genere musicale fino a poco fa quasi del tutto sconosciuto in Occidente. Forti del grande apprezzamento da parte del pubblico in tutto il mondo e del loro imprescindibile talento, i BTS sono stati il primo gruppo di pop coreano a ricevere la nomination per i Grammy Awards, la maggior onoreficenza della musica. Queste le loro parole a USA Today in occasione della candidatura ricevuta: “Stiamo ancora cercando di capire quello che ci è successo. Ma dobbiamo riconoscere che per noi è un grande onore e siamo davvero grati. Stiamo cercando di fare il nostro meglio per ringraziare i fan di tutto il supporto che riceviamo” ha raccontato Jimin.

I BTS sono stati il primo gruppo k-pop a debuttare in cima alla Billboard’s Hot 100, la più importante classifica dell’industria musicale statunitense. Detengono inoltre il record del videoclip più visto su YouTube nelle sole 24 ore successive al suo rilascio (per il singolo “Dynamite”), e sono anche gli artisti più venduti di sempre nella loro terra di origine.

Come raccontato in diverse interviste, ora come ora, la priorità di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook è quella di continuare a fare della loro passione un lavoro e incontrare il più presto possibile la loro armata di fan. “Se la situazione lo permette, la nostra priorità è quella di fare un concerto con i fan. Stiamo poi lavorando a canzoni individuali e spesso ci ritroviamo in gruppo per canzoni corali” ha raccontato Jin, che ha poi aggiunto “Rimanete collegati per tante nuove cose in arrivo”.