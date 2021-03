Dynamite, la performance dei BTS ai Grammy 2021

L’esibizione del gruppo K-pop, originario di Seoul, è andata in onda proprio in collegamento diretto dalla capitale sudcoreana, in una cornice di mosse e abiti coordinati, fiori e una meravigliosa conclusione sul rooftop di un grattacielo, di fronte alle luci della metropoli.

Le nomination dei BTS ai Grammy Awards 2021

I BTS hanno partecipato a MTV Unplugged

L’esibizione dei BTS alla cerimonia dei Grammy Awards 2021, è stata un regalo per i fan in occasione della loro nomination allo stesso premio. Il gruppo k-pop era infatti candidato alla vincita del Grammy come “Best Pop Duo/Group Performance” per il singolo “Dynamite”. Accanto a loro J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy per “Un día (One day)”, Justin Bieber feat. Quavo per “Intentions”, Lady Gaga & Ariana Grande per “Rain on me” e Taylor Swift feat. Bon Iver per il singolo “Exile”.

Il premio è stato vinto dal duo Gaga – Grande, lasciando i fan del collettivo sud-coreano non poco delusi. Tutti avevano grandi speranze per la loro vincita, frutto anche del grande numero di vendite e stream ottenuti dalla band con la pubblicazione dell’album, del video e del singolo. Sarebbe stata la prima volta sul podio per i BTS, ma anche per un gruppo asiatico e specializzato in K-pop.