Brit Awards 2021, Dua Lipa si esibirà alla cerimonia

La cerimonia di premiazione si svolgerà martedì 11 maggio, presente Dua Lipa in qualità di performer

Ogni anno i Brit Awards attirano l’attenzione di milioni di spettatori da ogni angolo del pianeta. Nelle scorse ore l’organizzazione della manifestazione ha annunciato le nomination della quarantunesima edizione rivelando anche la presenza di Dua Lipa in qualità di performer.

Brit awards 2021, dua lipa si esibirà

Jack Whitehall sarà al timone dell’evento per il quarto anno consecutivo eguagliando così il record di conduzioni detenuto da James Corden. Poche ore fa gli account social dei Brit Awards hanno annunciato la presenza della voce di New Rules (FOTO) nella serata prevista per martedì 11 maggio.

Dua Lipa, classe 1995, si esibirà nel corso della manifestazione che negli anni ha regalato performance iconiche entrate nella storia della musica.