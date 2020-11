MTV Europe Music Awards 2020: chi sono gli artisti con più nomination

Da Lady Gaga a Justin Bieber passando per le Little Mix , nelle scorse settimane la produzione degli MTV Europe Music Awards ha annunciato i nomi degli artisti nominati all’imminente edizione in programma domenica 8 novembre , a guidare la classifica delle candidature la voce di Born This Way .

Le Little Mix ( FOTO ) saliranno sul palco per condurre lo show ed esibirsi con il nuovo singolo Sweet Melody, estratto dal disco Confetti, ma la girl band più famosa al mondo gareggerà anche per quattro ambite vittorie, ovvero Best Pop, Best Group, Best UK & Ireland Act e Best Virtual Live, ma chi sono gli artisti con il maggior numero di candidature?

Nel corso degli anni lo show ha assunto sempre maggior rilevanza grazie a performance iconiche entrate nella storia della musica, come ad esempio quella di Anastacia con Left Outside Alone nella Città Eterna nel 2004 e quella di Christina Aguilera con Dirrty nel 2002.

La lista è guidata da Lady Gaga, reduce dal successo straordinario ottenuto con il nuovo album Chromatica, ai nastri di partenza con ben sette candidature, tra le quali anche Best Video, Best Song e Best Collaboration grazie a Rain On Me in duetto con Ariana Grande.

In seconda posizione troviamo Justin Bieber e BTS con cinque, subito dopo Little Mix, Ariana Grande, Due Lipa, Karol G, Cardi B, Megan Thee Stallion, DaBaby, The Weeknd e Roddy Ricch con quattro nomination.