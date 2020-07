Radio Bruno Estate 2020: i cantanti dei due concerti a Modena

Anche quest’anno Radio Bruno Estate 2020 animerà piazza Roma a Modena con due serate imperdibili insieme ai grandi nomi della musica italiana. Lunedì 27 e martedì 28 luglio sono in programma due grandi serate di festa e spettacolo per portare in piazza vitalità ed energia senza mai dimenticare il dramma umano ed economico dell’emergenza sanitaria ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Proprio per questo motivo l’incasso delle due serate verrà devoluto al Fondo di Sostegno per i lavoratori dello Spettacolo Music Innovation Hub. La capienza della piazza sarà molto ridotta, compatibilmente con le misure di sicurezza previste dalla legge: circa un migliaio i posti disponibili per ciascuna serata, tutti a sedere, acquistabili nei punti vendita TicketOne.

Il cast di “Radio Bruno Estate 2020”: tutti gli artisti in scena

Saranno mille le persone per sera che potranno assistere allo spettacolo ad un costo di 10 euro più i diritti di circuito. Si potrà accedere alle sedute distanziate qualche ora prima, muniti di mascherina, per partecipare alla kermesse di musica live. Il 27 luglio si alterneranno sul palco di piazza Roma a Modena Francesco Gabbani, i Pinguini Tattici Nucleari, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Le Vibrazioni, Aiello, Gaia, Shade, Rocco Hunt, Alessio Bernabei, Mr. Rain, Emma Muscat & Astol. L’ospite internazionale della serata sarà Dotan, insieme con una sorpresa che sarà annunciata solo nel corso del pomeriggio dello spettacolo. Per la serata di martedì 28 luglio invece ci saranno J-Ax, Francesco Renga, Diodato, Raf, The Kolors, Irama, Fred de Palma, Danti, Baby K, Annalisa, Bugo, Paolo Belli e Beppe Carletti con Yuri Cilloni (Nomadi) e Cristina d’Avena.

Il programma della prima serata: da Gabbani e Aiello a Elettra Lamborghini

Lunedì 27 luglio Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini proporranno al pubblico la nuova hit “La Isla”, mentre Francesco Gabbani salirà sul palco per cantare il successo “Viceversa” e “Il sudore ci appiccica”, tormentone dell’estate 2020. Ci sarà spazio anche per i Pinguini Tattici Nucleari che eseguiranno dal vivo “Ridere”, mentre Le Vibrazioni dovrebbero portare sul palco di Piazza Roma a Modena le canzoni “Dov’è” e il nuovo singolo “Per fare l’amore”. Spazio anche a Gaia con la hit “Chega” e Aiello che presenterà il brano “Vienimi (a ballare)”. Grande attesa per Rocco Hunt tra i protagonisti dell’estate 2020 con “A un passo dalla luna”, in duetto con Ana Mena. Previsti anche Mr. Rain con “I Fiori di Chernobyl”, Shade con la brillante “Autostop”, Emma Muscat & Astol con “Sangria”, l'ex Dear Jack Alessio Bernabei con la nuova “Trinidad”. E infine, l’ospite internazionale Dotan con “Numb”, già a lungo in cima alle classifiche europee.

Il programma della seconda serata: da J-Ax e Baby K a Fred de Palma e Irama

Il 28 luglio spazio alla seconda serata di Radio Bruno Estate con J-Ax che proporrà “Una voglia assurda”. Seguiranno Francesco Renga con “Insieme: grandi amori” e Baby K pronta a far scatenare il pubblico con la hit “Non mi basta più” che vede la partecipazione di Chiara Ferragni. Diodato, l’artista dei record, salirà sul palco per proporre “Un’altra estate” e l’intensa “Fai Rumore”. Tuffo nel passato con Raf e la sua storica hit “Infinito”, ma spazio anche al presente con “Liberi”, in duetto con Danti. Non potevano mancare Irama con “Mediterranea”, tra i brani più ascoltati delle ultime settimane, Fred de Palma con “Paloma” feat. Anitta e i The Kolors con “Non è vero”. Alla seconda serata parteciperanno anche Cristina D’Avena, alla sua prima partecipazione a Radio Bruno Estate, Annalisa con “Houseparty” e Bugo, Paolo Belli & Beppe Carletti che durante la quarantena hanno scritto insieme “Fuori la paura” e la canteranno con Yuri Cilloni (i Nomadi).