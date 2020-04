Lo aveva annunciato da tempo che il suo ultimo singolo “Sembro matto” sarebbe presto tornato in una nuova veste. Max Pezzali ha mantenuto la promessa e ha aperto le porte ai due ex Sottotono Tormento e Big Fish (qui anche nelle vesti di produttore) per un remix della sua ultima creazione dalle sonorità molto anni Novanta. Il brano è stato diffuso venerdì 17 aprile accompagnato anche in questo caso da una copertina firmata da Zerocalcare. Anche nel video di questa versione i protagonisti sono gli attori della fiction Don Matteo: la clip si configura di fatto come un vero e proprio cortometraggio e racconta in modo ancora più dettagliato la storia delle tre coppie protagoniste Anna e Marco, Assuntina e Romeo e Sofia e Jordi.

Il video è stato girato a Spoleto sul set di Don Matteo ed è diretto da Cosimo Alemà, il regista della fiction: protagonisti sono i giovani volti della popolare serie Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Simone Di Bella, Domenico Pinelli, Lino Di Nuzzo e Maria Sole Pollio. «Sono davvero felice che l’amico Tormento abbia voluto partecipare a questo remix perché la sua parte è eccezionale, non avevo dubbi ma ha fatto una cosa perfetta per il pezzo. Spero che vi piaccia», questo il messaggio che l’ex 883 aveva lanciato ai suoi fan annunciando l’uscita del brano.

“Sembro matto” e l’attesa per il nuovo album

La versione remix arriva a un mese e mezzo dall’uscita di “Sembro matto”, il brano che ha segnato il grande ritorno di Max Pezzali. Un ritorno che ha acceso i riflettori su un possibile nuovo album, del quale però continuano a non esserci notizie ben definite. L’unica certezza, e Pezzali l’ha confermato più volte nelle dirette social cui si sottopone volentieri in questo periodo di quarantena forzata, è che ci sta lavorando su da un bel po’. Quel che è certo è che del disco faranno parte i due singoli già sfornati “In questa città” e “Sembro matto”. Sono passati due anni ormai da “Le mie canzoni alla radio”, un disco importante che, per l’autore pavese, ricapitola 25 straordinari anni di carriera e successi discografici. Al suo interno, singoli come “Duri da Battere” (con Nek e Renga), “Un’estate ci salverà” (con Ex-Otago), “La vita con te”, “Il record”, “Il secolo giovane”, “Volume a 11” e l’omonimo brano “Le mie canzoni alla radio”. L’ultimo album di inediti risale invece al 2015, quando ha pubblicato “Astronave Max”, a cui sono seguiti “Astronave Max – New Mission 2016” e poi la collaborazione con gli amici Nek e Renga.

La doppietta a San Siro per ora confermata

Ovviamente più la pandemia di coronavirus (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA) si prolunga nei tempi, più anche il doppio concerto di Max Pezzali allo stadio San Siro di Milano diventa a rischio. Per ora, comunque, i due live previsti per il 10 e 11 luglio sono confermati, in attesa che il Governo stili le linee guida per la fase 2 dell’emergenza, così come è confermata anche la data zero del 2 luglio a Bibione. Già molti i biglietti venduti per tutti e tre i concerti, la cui vendita continua sul circuito Ticketone: per Bibione i prezzi vanno da 34,50 a 57,50 euro, sold out il concerto di venerdì 10 luglio a San Siro mentre per sabato 11 sono esauriti Prato e Pit Gold, ma ci sono biglietti in tutti gli altri settori numerati, con prezzi che partono da 40,25 euro.