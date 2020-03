Max Pezzali, il nuovo singolo è “Sembro matto”

Max Pezzali e Don Matteo, un connubio difficile da immaginare. Ma diventerà realtà venerdì 6 marzo, quando uscirà il nuovo singolo dell’ex 883 dal titolo “Sembro matto”. Il video del brano, che uscirà in contemporanea con la canzone, è stato infatti girato a Spoleto e vedrà come attori i giovani protagonisti della serie tv “Don Matteo”. Il regista è lo stesso Cosimo Alemà che dirige la fiction. «Incontrare di nuovo l’amore quando si pensava fosse ormai impossibile può avere l’effetto collaterale di darci un senso di “ebbrezza”, che a un osservatore esterno può sembrare eccessivo e sopra le righe, ma che in realtà è una specie di lucida e consapevole follia che ci fa affrontare la vita con rinnovato ottimismo», queste le parole con le quali Pezzali ha descritto il suo nuovo singolo, che arriva a qualche mese di distanza da “In questa città”. Nel brano, prodotto in studio da Big Fish, compare nello special anche una voce diversa da quella dell’artista lombardo, voce che scopriremo ad aprile nel “featuring” del remix. La copertina del singolo, invece, è firmata da Zerocalcare.

“San Siro canta Max”

Intanto l’attesa per il ritorno live di Max Pezzali è alle stelle. Sono tre le date previste per la prossima estate, tutte nel mese di luglio. L’attenzione è tutta per “San Siro canta Max”, il doppio concerto alla stadio di Milano i cui biglietti stanno andando a ruba. La data del 10 luglio è andata sold out in pochi giorni, per il giorno successivo, l’11 luglio, restano biglietti in vendita sul circuito Ticketone, ma Prato e Pit Gold sono già esauriti. A precedere i due concerti la data zero del 2 luglio allo stadio comunale di Bibione (VE): per questo concerto tagliandi ancora disponibili in tutti i settori. Saranno concerti molto particolari perché si tratterà di una sorta di karaoke collettivo dal vivo, con tutti i grandi successi della lunga carriera dell’ex 883. I concerti allo stadio San Siro rappresentano per Max Pezzali un sogno inseguito per anni. Lo stesso cantautore pavese aveva rivelato di averne talmente tanto rispetto che non c’erano le condizioni di fare un suo concerto nello stadio: «Piacerebbe a tutti, ma questo deve arrivare come premio quando ti chiedono di farlo». Una specie di tabù che nel 2020 verrà sfatato.

Quando il nuovo album?

Il punto di domanda che resta è quello sull’uscita del nuovo album, promesso ai fan nei mesi scorsi ma del quale ancora non si conoscono dettagli. «Io ho già incominciato, da un po’ a dire la verità, a lavorare su nuove canzoni che confluiranno in un progetto che sarà pronto per l’anno prossimo. Nel frattempo, continuate a seguirmi qui, teniamoci in contatto perché verrete informati strada facendo». Quel che è certo è che del disco faranno parte i due singoli già sfornati “In questa città” e “Sembro matto”. Sono passati due anni ormai da “Le mie canzoni alla radio”, un disco importante che, per l’autore pavese, ricapitola 25 straordinari anni di carriera e successi discografici. Al suo interno, singoli come “Duri da Battere” (con Nek e Renga), “Un’estate ci salverà” (con Ex-Otago), “La vita con te”, “Il record”, “Il secolo giovane”, “Volume a 11” e l’omonimo brano “Le mie canzoni alla radio”. L’ultimo album di inediti risale invece al 2015, quando ha pubblicato “Astronave Max”, a cui è seguito “Astronave Max – New Mission 2016”.