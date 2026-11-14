Sanremo, Stefano De Martino annuncerà i Big del Festival l'11 dicembre

Stefano De Martino ha deciso: i Big del prossimo Festival di Sanremo verranno svelati l'11 dicembre, in prima serata su Rai1 alle 21.30, durante la finale di "Sarà Sanremo". La serata dell'11 dicembre non sarà dedicata solo all'annuncio dei Campioni, ma anche alla finale di Sanremo Giovani. "Quella sera ci sarà anche la sfida tra i 6 giovani in gara", ha commentato De Martino con Mariasole Pollio che sarà al suo fianco l'11 dicembre, in un video sui canali social Rai. Il vincitore sarà il 24esimo tra i Big in gara al Festival. L'appuntamento, che definirà così l'intero cast della kermesse di febbraio, è fissato per l'11 dicembre alle 21.30 al Casinò di Sanremo.