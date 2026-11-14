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Sanremo, Stefano De Martino annuncerà i Big del Festival l'11 dicembre

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©Kika Press

L'appuntamento, che definirà l'intero cast della kermesse di febbraio, è fissato per l'11 dicembre alle 21.30 al Casinò di Sanremo

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Stefano De Martino ha deciso: i Big del prossimo Festival di Sanremo verranno svelati l'11 dicembre, in prima serata su Rai1 alle 21.30, durante la finale di "Sarà Sanremo". La serata dell'11 dicembre non sarà dedicata solo all'annuncio dei Campioni, ma anche alla finale di Sanremo Giovani. "Quella sera ci sarà anche la sfida tra i 6 giovani in gara", ha commentato De Martino con Mariasole Pollio che sarà al suo fianco l'11 dicembre, in un video sui canali social Rai. Il vincitore sarà il 24esimo tra i Big in gara al Festival. L'appuntamento, che definirà così l'intero cast della kermesse di febbraio, è fissato per l'11 dicembre alle 21.30 al Casinò di Sanremo. 

le novità dell'ezione 2027

Dopo l'annuncio dei The Jackal conduttori del PrimaFestival, è arrivato nei giorni scorsi anche quello sulla conduzione del ControFestival: la trasmissione che sostituirà il DopoFestival, sarà affidata alla Gialappa's Band, protagonista di uno spazio che accompagnerà il pubblico al termine delle serate del Festival con il consueto stile ironico e irriverente che da anni ne contraddistingue il racconto televisivo. Per quanto riguarda, invece, Sanremo Giovani questi sono i nomi dei quindici artisti selezionati:

  1. Albe - Vuoi o non vuoi
  2. Basim - Distanza
  3. Dubrazil - Por Favor
  4. Florinda - Senza 'E Te
  5. frambo - NON DISTURBARE
  6. Gallas - Fermo
  7. Lea Gavino - L’ennesima canzone
  8. Les Votives - NON IMPORTA
  9. Neartica - Foto mossa
  10. OCCHI - La guerra dei bottoni
  11. Petit - SEI TU
  12. Plasma - ENERGIA MECCANICA
  13. rob - NON IMPARO MAI
  14. Santamarea - Tutto questo mare dentro
  15. Selma - Io sognerò

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