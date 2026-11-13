Fantansanremo, cambia tutto: le nuove regole

Il gioco più amato del Festival si prepara all’edizione 2027 e cambia diverse regole per adattarsi al nuovo formato voluto da Stefano De Martino. Torna la possibilità di cambiare la formazione ogni giorno, arrivano bonus ispirati ai meme dell’ultimo Sanremo e, presto, si potrà già giocare a indovinare il cast

Con l'arrivo di Stefano De Martino al timone di Sanremo, cambia le sue regole anche il Fantasanremo. E, per giocarci, non si dovrà aspettare febbraio.

Si parte con il TotoFestival

Il cast del Festival non è ancora noto, ma il FantaSanremo riparte già. Da lunedì 16 novembre nell’app del gioco sarà attivo il TotoFestival, una sfida in cui bisogna indovinare quali cantanti sceglierà De Martino. Ogni giocatore deve indicare cinque artisti: secondo le anticipazioni, un nome indovinato vale 20 punti e una previsione parzialmente giusta ne vale 10. Le scelte si possono modificare man mano che circolano indiscrezioni, fino a pochi istanti prima dell’annuncio ufficiale. Il regolamento Rai prevede che i nomi in gara possano essere svelati a partire dal 29 novembre.

In palio non ci sono premi, come ha spiegato con ironia uno dei fondatori, Giacomo Piccinini: "Non si vince niente, nemmeno la gloria eterna, si vince solo la spocchia di poter dire in giro io l’avevo detto", ha spiegato all’Adnkronos.

Tornano i cambi di formazione ogni sera

La novità più attesa riguarda le squadre. Resteranno di sette cantanti, cinque titolari e due riserve, ma si potrà di nuovo intervenire ogni giorno, spostando gli artisti tra campo e panchina e scegliendo un nuovo capitano. È un cambio legato al nuovo regolamento del Festival, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027, che porta tutti i 24 cantanti in gara sul palco in ogni serata. Nell’edizione precedente la funzione era stata limitata e aveva fatto discutere parecchio. Piccinini ha ammesso che il divieto di cambiare formazione nelle prime serate, quando si esibiva solo metà del cast, “aveva scatenato l’inferno”. Quest’anno, ha detto, “apriremo il cambio di formazione già da mercoledì mattina".