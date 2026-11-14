L'attrice si prepara a tornare sul grande schermo con il nuovo progetto di A24 diretto da Kristoffer Borgli, il regista di "The Drama"
Dopo il successo di Barbie e il più recente adattamento di Cime tempestose, Margot Robbie si prepara a una nuova collaborazione con il cinema indipendente americano. L'attrice australiana sarà la protagonista di The Week of Pain, il prossimo lungometraggio scritto e diretto dal regista norvegese Kristoffer Borgli, autore di Dream Scenario e Sick of Myself. Il progetto sarà finanziato e prodotto da A24 insieme a Square Peg, la società fondata da Ari Aster e Lars Knudsen. Alla produzione parteciperanno anche LuckyChap Entertainment, la casa di produzione fondata dalla stessa Robbie, e Dilemma Films. Per il momento la trama è tenuta segreta e non sono stati annunciati altri interpreti. Le riprese sono previste nel corso del 2027, mentre non è stata ancora comunicata una data di uscita.
Dopo il successo di The Drama
Per Borgli si tratta di un nuovo progetto con A24 e Square Peg dopo The Drama, la commedia drammatica con Zendaya e Robert Pattinson che ha ottenuto un importante risultato al botteghino internazionale, incassando circa 135 milioni di dollari a fronte di un budget di 28 milioni. Il regista si è fatto conoscere per un cinema capace di mescolare situazioni surreali, umorismo nero e momenti di forte disagio, come dimostrano anche Dream Scenario, con Nicolas Cage, e Sick of Myself. Robbie, reduce dal successo di Cime tempestose di Emerald Fennell, in cui ha recitato accanto a Jacob Elordi, ha invece un'agenda ricca di impegni: tra i prossimi progetti figura anche il prequel di Ocean's Eleven, nel quale sarà affiancata da Bradley Cooper, anche regista del film. Con The Week of Pain l'attrice aggiunge così un nuovo titolo al proprio percorso, tornando a collaborare con una produzione A24, questa volta anche attraverso la sua LuckyChap.
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L'attrice, già famosa per i look del press tour di 'Barbie', ha dimostrato ancora una volta che la moda può essere per un film uno strumento di promozione più forte delle tradizionali campagne di marketing. Col guardaroba legato a 'Cime Tempestose', l'australiana ha acceso la curiosità del pubblico per la pellicola sfruttando il fascino dello stile ottocentesco, rivisitato. Dal nero, rosso e verde brughiera ai toni polverosi del ricordo, metafora del viaggio di Cathy A cura di Vittoria Romagnuolo