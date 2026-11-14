Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Margot Robbie protagonista di The Week of Pain, nuovo film di Kristoffer Borgli

Cinema
©Getty

L'attrice si prepara a tornare sul grande schermo con il nuovo progetto di A24 diretto da Kristoffer Borgli, il regista di "The Drama"

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo il successo di Barbie e il più recente adattamento di Cime tempestose, Margot Robbie si prepara a una nuova collaborazione con il cinema indipendente americano. L'attrice australiana sarà la protagonista di The Week of Pain, il prossimo lungometraggio scritto e diretto dal regista norvegese Kristoffer Borgli, autore di Dream Scenario e Sick of Myself. Il progetto sarà finanziato e prodotto da A24 insieme a Square Peg, la società fondata da Ari Aster e Lars Knudsen. Alla produzione parteciperanno anche LuckyChap Entertainment, la casa di produzione fondata dalla stessa Robbie, e Dilemma Films. Per il momento la trama è tenuta segreta e non sono stati annunciati altri interpreti. Le riprese sono previste nel corso del 2027, mentre non è stata ancora comunicata una data di uscita.

Dopo il successo di The Drama

Per Borgli si tratta di un nuovo progetto con A24 e Square Peg dopo The Drama, la commedia drammatica con Zendaya e Robert Pattinson che ha ottenuto un importante risultato al botteghino internazionale, incassando circa 135 milioni di dollari a fronte di un budget di 28 milioni. Il regista si è fatto conoscere per un cinema capace di mescolare situazioni surreali, umorismo nero e momenti di forte disagio, come dimostrano anche Dream Scenario, con Nicolas Cage, e Sick of Myself. Robbie, reduce dal successo di Cime tempestose di Emerald Fennell, in cui ha recitato accanto a Jacob Elordi, ha invece un'agenda ricca di impegni: tra i prossimi progetti figura anche il prequel di Ocean's Eleven, nel quale sarà affiancata da Bradley Cooper, anche regista del film. Con The Week of Pain l'attrice aggiunge così un nuovo titolo al proprio percorso, tornando a collaborare con una produzione A24, questa volta anche attraverso la sua LuckyChap.

Approfondimento

The Drama, il cast: Zendaya e Robert Pattinson tra amore e segreti
FOTOGALLERY

©Getty

1/14
Spettacolo

Cime Tempestose, i look di Margot Robbie in tema col film. FOTO

L'attrice, già famosa per i look del press tour di 'Barbie', ha dimostrato ancora una volta che la moda può essere per un film uno strumento di promozione più forte delle tradizionali campagne di marketing. Col guardaroba legato a 'Cime Tempestose', l'australiana ha acceso la curiosità del pubblico per la pellicola sfruttando il fascino dello stile ottocentesco, rivisitato. Dal nero, rosso e verde brughiera ai toni polverosi del ricordo, metafora del viaggio di Cathy A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

L’Estranea di Strippoli sbarca a Hollywood, New Line prepara remake

Cinema

Un nuovo traguardo internazionale per il film di Paolo Strippoli scelto per rappresentare...

Virgin River, la serie tv rinnovata per la nona stagione

Serie TV

Un successo internazionale che si traduce in un nuovo record per la piattaforma e conferma il...

Premio Ciampi, Elena Romano: "Non sono una ingenua verso la vita"

Fabrizio Basso

GialappaShow, Pierpaolo Spollon affianca il Mago Forest in conduzione

TV Show

L'attore farà il suo ingresso in studio in modo decisamente insolito, spuntando da un gigantesco...

Depardieu ritira l'appello: condanna per molestie definitiva

Spettacolo

Nessun secondo grado per Gérard Depardieu. Tramite il proprio avvocato, l'attore francese ha...

Spettacolo: Per te