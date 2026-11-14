Dopo il successo di Barbie e il più recente adattamento di Cime tempestose, Margot Robbie si prepara a una nuova collaborazione con il cinema indipendente americano. L'attrice australiana sarà la protagonista di The Week of Pain, il prossimo lungometraggio scritto e diretto dal regista norvegese Kristoffer Borgli, autore di Dream Scenario e Sick of Myself. Il progetto sarà finanziato e prodotto da A24 insieme a Square Peg, la società fondata da Ari Aster e Lars Knudsen. Alla produzione parteciperanno anche LuckyChap Entertainment, la casa di produzione fondata dalla stessa Robbie, e Dilemma Films. Per il momento la trama è tenuta segreta e non sono stati annunciati altri interpreti. Le riprese sono previste nel corso del 2027, mentre non è stata ancora comunicata una data di uscita.