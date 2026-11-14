Fatherland di Paweł Pawlikowski ha ottenuto 11 nomination agli European Film AwardsCinema
Dopo il riconoscimento ottenuto al Festival di Cannes, dove Paweł Pawlikowski ha conquistato il premio per la miglior regia (assegnato ex aequo per La bola negra con Javier Ambrossi e Javier Calvo), Fatherland si conferma tra i titoli più importanti della stagione cinematografica europea. Il film ha ricevuto 11 candidature alla 39ª edizione degli European Film Awards, risultando il più nominato di questa edizione. In corsa per il premio come miglior film e per quello alla miglior regia con Pawlikowski, la pellicola raccoglie candidature anche per la sceneggiatura, firmata dallo stesso regista insieme a Henk Handloegten, e per le interpretazioni di Sandra Hüller come miglior attrice e Hanns Zischler come miglior attore. Completano il quadro i riconoscimenti nelle categorie fotografia, montaggio, casting, scenografia, trucco e acconciature e sonoro. Fatherland è nelle sale italiane dal 16 ottobre, distribuito da MUBI, ed è stato inoltre designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI).
Thomas ed Erika Mann in viaggio nella Germania del dopoguerra
Diretto da Paweł Pawlikowski, già autore di Ida e Cold War, Fatherland racconta il ritorno in Germania dello scrittore Thomas Mann, interpretato da Hanns Zischler, accompagnato dalla figlia Erika, a cui presta il volto Sandra Hüller. Ambientato all'apice della Guerra fredda, il film segue i due protagonisti a bordo di una Buick nera, in un viaggio da Francoforte, sotto l'influenza americana, fino a Weimar, nella zona controllata dai sovietici. È la prima volta che Mann torna nella sua terra dopo aver scelto l'esilio negli Stati Uniti per sfuggire al nazismo. Un percorso geografico che diventa anche un confronto con le ferite della storia, il senso di appartenenza, il peso delle decisioni personali e le contraddizioni di una nazione divisa.
Approfondimento
Fatherland, Thomas Mann e la Germania divisa. Recensione
il cast
Accanto a Zischler e Hüller, nel cast figurano August Diehl, Devid Striesow e Anna Madeley. La sceneggiatura è firmata da Pawlikowski e Henk Handloegten, mentre la fotografia è affidata a Łukasz Żal, collaboratore di lunga data del regista. Con questo nuovo lavoro, Pawlikowski torna a interrogare i rapporti tra identità, famiglia, colpa e memoria, sullo sfondo di un'Europa ancora alle prese con le conseguenze della guerra. Presentato in concorso al 79° Festival di Cannes, dove ha ottenuto il premio per la miglior regia ex aequo, Fatherland è stato presentato anche alla 21ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Best Of.
Approfondimento
Fatherland, 5 cose da sapere sul film di Pawel Pawlikowski
©Getty
Festival Cannes 2026, il red carpet del film Fatherland. FOTO
Al Festival è il giorno di 'Fatherland', pellicola di Paweł Pawlikowski in Concorso e di 'Histoires parallèles' di Asghar Farhadi. Sotto i riflettori arrivano la candidata all'Oscar Sandra Hüller ma anche Diane Kruger e l'attrice francese Nadia Tereszkiewicz. Protagoniste dei molti momenti di moda del giorno, le numerose top model, da sempre ospiti dell'appuntamento coi fotografi e il pubblico al Palais des Festivals. Demi Moore e Ruth Negga, giurate, sempre in gran spolvero A cura di Vittoria Romagnuolo