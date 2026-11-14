Dopo il riconoscimento ottenuto al Festival di Cannes, dove Paweł Pawlikowski ha conquistato il premio per la miglior regia (assegnato ex aequo per La bola negra con Javier Ambrossi e Javier Calvo), Fatherland si conferma tra i titoli più importanti della stagione cinematografica europea. Il film ha ricevuto 11 candidature alla 39ª edizione degli European Film Awards, risultando il più nominato di questa edizione. In corsa per il premio come miglior film e per quello alla miglior regia con Pawlikowski, la pellicola raccoglie candidature anche per la sceneggiatura, firmata dallo stesso regista insieme a Henk Handloegten, e per le interpretazioni di Sandra Hüller come miglior attrice e Hanns Zischler come miglior attore. Completano il quadro i riconoscimenti nelle categorie fotografia, montaggio, casting, scenografia, trucco e acconciature e sonoro. Fatherland è nelle sale italiane dal 16 ottobre, distribuito da MUBI, ed è stato inoltre designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI).

Thomas ed Erika Mann in viaggio nella Germania del dopoguerra Diretto da Paweł Pawlikowski, già autore di Ida e Cold War, Fatherland racconta il ritorno in Germania dello scrittore Thomas Mann, interpretato da Hanns Zischler, accompagnato dalla figlia Erika, a cui presta il volto Sandra Hüller. Ambientato all'apice della Guerra fredda, il film segue i due protagonisti a bordo di una Buick nera, in un viaggio da Francoforte, sotto l'influenza americana, fino a Weimar, nella zona controllata dai sovietici. È la prima volta che Mann torna nella sua terra dopo aver scelto l'esilio negli Stati Uniti per sfuggire al nazismo. Un percorso geografico che diventa anche un confronto con le ferite della storia, il senso di appartenenza, il peso delle decisioni personali e le contraddizioni di una nazione divisa. Approfondimento Fatherland, Thomas Mann e la Germania divisa. Recensione