La lingua tedesca è fondamentale per comprendere Fatherland: non soltanto perché restituisce autenticità ai dialoghi, ma perché permette di ascoltare direttamente le sfumature di una cultura che il film mette continuamente in discussione.

Il tedesco di Mann è quello di un intellettuale abituato a pesare le parole, mentre Erika introduce un registro più diretto, ironico e combattivo. Il contrasto tra i due si sviluppa anche attraverso il linguaggio, tra la solennità delle dichiarazioni pubbliche e la franchezza dei confronti privati.

La sceneggiatura, firmata da Pawlikowski e Henk Handloegten, intreccia riferimenti alla letteratura, alla filosofia, alla musica e alla storia, senza ridurre Mann a una sequenza di citazioni celebri. Il suo universo letterario, tuttavia, è una chiave importante per leggere il film.

In I Buddenbrook, il romanzo che gli valse il Nobel, lo scrittore racconta il declino di una famiglia borghese attraverso le trasformazioni della società. Ne La montagna incantata affronta il tempo, la malattia e le tensioni ideologiche dell'Europa. In La morte a Venezia esplora il conflitto tra disciplina artistica, desiderio e bellezza. Con Doctor Faustus torna invece sulla crisi della cultura tedesca e sul suo rapporto con il male. In Fatherland questi temi sembrano riemergere nella figura di un uomo costretto a interrogarsi sul significato della propria eredità culturale.

Un riferimento essenziale è Mephisto, il romanzo di Klaus Mann ispirato alla figura dell'attore Gustaf Gründgens, ex marito di Erika e interprete legato al regime nazista. Il confronto con questa eredità artistica e morale introduce una questione scomoda: fino a che punto un artista può separare il proprio lavoro dalle proprie responsabilità politiche? Il film non offre una risposta semplice, ma restituisce alla letteratura la sua funzione più importante: non celebrare certezze, bensì mettere in crisi quelle che sembrano indiscutibili.