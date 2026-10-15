Fatherland, recensione del film di Pawlikowski su Thomas Mann e la Germania divisaCinema Ph. Agata Grzybowska
Introduzione
Una patria può continuare a essere casa anche quando la storia l’ha resa irriconoscibile? In Fatherland, Paweł Pawlikowski racconta il ritorno di Thomas Mann in una Germania devastata dalla guerra e già divisa dalla Guerra fredda, trasformando un viaggio in un confronto con la memoria, le responsabilità e le contraddizioni di un’intera nazione.
Accanto allo scrittore, interpretato da Hanns Zischler, c’è la figlia Erika, a cui Sandra Hüller presta intensità e carattere. Il loro percorso attraversa un Paese in cui le macerie sono ancora visibili, ma le fratture più profonde sono quelle morali e politiche.
Vincitore del premio per la miglior regia al Festival di Cannes 2026, il film conferma lo sguardo rigoroso e inconfondibile del regista di Ida e Cold War. Presentato alla 21ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Best Of, Fatherland arriva nelle sale italiane il 16 ottobre 2026, distribuito da MUBI.
Quello che devi sapere
Un ritorno alle origini in una Germania ferita
Ci sono viaggi che non servono a raggiungere una destinazione, ma a fare i conti con ciò che si è lasciato alle spalle. In Fatherland, Paweł Pawlikowski trasforma il ritorno in Germania di Thomas Mann in un confronto con le ferite della storia, le contraddizioni dell’identità nazionale e il peso delle scelte individuali.
Presentato in concorso al 79° Festival di Cannes, dove il regista ha ottenuto il premio per la miglior regia, il film arriva nelle sale italiane il 16 ottobre 2026, distribuito da MUBI. Presentato alla 21ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Best Of, è un’opera che intreccia biografia, memoria e riflessione politica.
In primo piano c’è lo scrittore tedesco, interpretato da Hanns Zischler, accompagnato dalla figlia Erika, a cui dà volto Sandra Hüller. Il loro percorso attraversa un Paese ancora segnato dalla guerra e già diviso dalle tensioni della Guerra fredda.
Pawlikowski non sceglie la strada del semplice racconto storico: usa il viaggio per interrogare il rapporto tra appartenenza e distanza, tra la patria come luogo delle origini e la patria come responsabilità morale.
La storia personale di Mann diventa così una lente attraverso cui guardare un’Europa sospesa tra il desiderio di ricostruzione e l’incapacità di liberarsi completamente del proprio passato.
Thomas Mann e il peso della patria perduta
L’estate del 1949 segna il ritorno di Thomas Mann nel Paese che aveva lasciato sedici anni prima, dopo l’ascesa del nazismo. Premio Nobel per la Letteratura nel 1929 per I Buddenbrook, lo scrittore torna in una Germania materialmente devastata e moralmente lacerata, accolto tanto con ammirazione quanto con sospetto.
Il suo esilio negli Stati Uniti, scelta necessaria per sottrarsi alla persecuzione nazista, viene interpretato da alcuni come un gesto di viltà, quasi un tradimento della patria. È questa contraddizione a rendere il personaggio particolarmente interessante: Mann è un simbolo della cultura tedesca, ma non tutti sono disposti a riconoscergli il diritto di rappresentarla.
A Francoforte viene celebrato con il prestigioso premio Goethe, mentre il viaggio verso Weimar, nella zona controllata dai sovietici, lo costringe a confrontarsi con un’altra idea di Germania, utilizzata come strumento di legittimazione politica.
La cultura diventa terreno di scontro tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, mentre lo scrittore cerca di difendere uno spazio di autonomia intellettuale. Il titolo Fatherland, traducibile come "patria", contiene dunque una domanda che attraversa l’intero film: a chi appartiene davvero un Paese, a chi lo governa o a chi continua a sentirsi responsabile della sua storia?
Sandra Hüller è Erika Mann: il confronto con un padre ingombrante
Se Thomas Mann rappresenta la coscienza di una nazione ferita, Erika, interpretata da Sandra Hüller, è la forza che impedisce al racconto di trasformarsi in un monumento alla grandezza paterna.
Attrice, scrittrice, giornalista e pilota di rally, Erika accompagna il padre nel viaggio attraverso la Germania, svolgendo anche il ruolo di assistente e interlocutrice privilegiata. Conosce l'uomo dietro il nome illustre e non esita a mettere in discussione le sue scelte, il suo distacco e il modo in cui affronta le responsabilità familiari.
Hüller costruisce un personaggio capace di passare dall'ironia alla rabbia, dalla devozione alla sfida. Il suo sguardo sembra cogliere ciò che il padre preferisce non mostrare, soprattutto quando la compostezza dello scrittore rischia di diventare una barriera contro il dolore.
Il rapporto con il fratello Klaus, tormentato e in esilio negli Stati Uniti, introduce infatti una frattura intima: Erika vorrebbe che il padre riconoscesse con maggiore immediatezza il peso degli eventi familiari, mentre lui continua a difendere il controllo delle emozioni e il programma del viaggio. L'interpretazione di Hüller restituisce l'intelligenza di una donna che ha costruito una propria identità, ma che deve ancora fare i conti con l'ingombrante eredità di un padre celebre.
Il talento e il prestigio non proteggono dalle responsabilità affettive. E la storia privata può rivelarsi persino più difficile da affrontare di quella pubblica.
Il bianco e nero, la Germania in due tonalità
La scelta del bianco e nero non è un semplice omaggio al cinema d'epoca, ma uno degli elementi attraverso cui Pawlikowski costruisce il significato di Fatherland. La fotografia di Łukasz Żal, collaboratore del regista già per Ida e Cold War, restituisce un mondo fatto di contrasti netti, superfici austere e spazi che sembrano trattenere la memoria della distruzione.
I personaggi appaiono spesso imprigionati tra pareti, architetture monumentali e paesaggi segnati dalla guerra.
Il viaggio in automobile diventa una successione di ambienti e atmosfere politicamente opposti: la Francoforte occidentale, più mondana e attraversata dall'influenza americana, e la Weimar orientale, dominata dalla disciplina sovietica e dalla solennità delle cerimonie ufficiali.
La rinuncia al colore impedisce inoltre di rendere la storia più rassicurante attraverso una ricostruzione nostalgica: ciò che rimane è una Germania spogliata delle proprie illusioni, in cui ogni celebrazione porta con sé l'ombra della colpa.
Il dialogo con i grandi libri di Thomas Mann
La lingua tedesca è fondamentale per comprendere Fatherland: non soltanto perché restituisce autenticità ai dialoghi, ma perché permette di ascoltare direttamente le sfumature di una cultura che il film mette continuamente in discussione.
Il tedesco di Mann è quello di un intellettuale abituato a pesare le parole, mentre Erika introduce un registro più diretto, ironico e combattivo. Il contrasto tra i due si sviluppa anche attraverso il linguaggio, tra la solennità delle dichiarazioni pubbliche e la franchezza dei confronti privati.
La sceneggiatura, firmata da Pawlikowski e Henk Handloegten, intreccia riferimenti alla letteratura, alla filosofia, alla musica e alla storia, senza ridurre Mann a una sequenza di citazioni celebri. Il suo universo letterario, tuttavia, è una chiave importante per leggere il film.
In I Buddenbrook, il romanzo che gli valse il Nobel, lo scrittore racconta il declino di una famiglia borghese attraverso le trasformazioni della società. Ne La montagna incantata affronta il tempo, la malattia e le tensioni ideologiche dell'Europa. In La morte a Venezia esplora il conflitto tra disciplina artistica, desiderio e bellezza. Con Doctor Faustus torna invece sulla crisi della cultura tedesca e sul suo rapporto con il male. In Fatherland questi temi sembrano riemergere nella figura di un uomo costretto a interrogarsi sul significato della propria eredità culturale.
Un riferimento essenziale è Mephisto, il romanzo di Klaus Mann ispirato alla figura dell'attore Gustaf Gründgens, ex marito di Erika e interprete legato al regime nazista. Il confronto con questa eredità artistica e morale introduce una questione scomoda: fino a che punto un artista può separare il proprio lavoro dalle proprie responsabilità politiche? Il film non offre una risposta semplice, ma restituisce alla letteratura la sua funzione più importante: non celebrare certezze, bensì mettere in crisi quelle che sembrano indiscutibili.
Memoria e colpa nel cinema rigoroso di Pawlikowski
Con Fatherland, Paweł Pawlikowski torna alle fratture del Novecento europeo attraverso una narrazione concentrata, ellittica e visivamente rigorosa. Il regista polacco non cerca la spettacolarità della ricostruzione storica, ma preferisce lavorare sulle tensioni che attraversano i personaggi, lasciando che i conflitti politici emergano dai dialoghi, dai gesti e dagli spazi. Ha la capacità di condensare una materia complessa in appena 82 minuti.
È un film che richiede attenzione e disponibilità a confrontarsi con una materia complessa, ma che trova nella relazione tra padre e figlia il suo elemento più vivo.
Sandra Hüller incrina la solennità del racconto, mentre Hanns Zischler restituisce un Mann diviso tra orgoglio, distacco e responsabilità. Il risultato è un'opera elegante e politicamente attenta, che non confonde il ritorno in patria con una riconciliazione automatica. Tornare a casa non significa necessariamente ritrovare ciò che si è perduto: può voler dire, al contrario, riconoscere finalmente quanto sia cambiato il luogo a cui si appartiene e quanto sia difficile continuare a chiamarlo proprio.