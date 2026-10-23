La bola negra riunisce interpreti con esperienze e percorsi molto diversi. Accanto a Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau e Carlos González, ci sono Lola Dueñas, Penélope Cruz e Glenn Close, che partecipano in ruoli di supporto, all'interno di una storia corale che non affida tutto il proprio peso a un solo protagonista.

La scelta di affiancare attori affermati a interpreti meno conosciuti risponde anche alla volontà dei registi di evitare volti sempre uguali e di cercare una particolare autenticità nelle relazioni sullo schermo. La musica ha un ruolo importante, sia attraverso il personaggio di Sebastián sia nella costruzione dell'atmosfera complessiva.

La colonna sonora originale è firmata da Raül Refree, musicista e compositore spagnolo che intreccia sonorità contemporanee e suggestioni della tradizione musicale iberica.

Ph. Carla Oset