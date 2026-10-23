La bola negra: tre epoche, un amore proibito e la memoria che non si cancella. RecensioneCinema Ph. Carla Oset
Introduzione
Il film di Javier Calvo e Javier Ambrossi, il duo spagnolo conosciuto come Los Javis, intreccia desiderio, repressione e memoria collettiva in un racconto che attraversa quasi un secolo di storia. La bola negra presentato in concorso al Festival di Cannes 2026 - dove i due registi hanno vinto il premio per la Miglior Regia ex aequo con Paweł Pawlikowski per Fatherland - è stato scelto per rappresentare la Spagna agli Oscar 2027 nella categoria Miglior film internazionale. Alla Festa del Cinema di Roma arriva nella sezione Best of 2026, confermando il percorso internazionale di un'opera che mette in dialogo vicende intime e ferite della storia spagnola. Nelle sale italiane arriverà il 14 gennaio 2027, distribuito da Movies Inspired.
Quello che devi sapere
Tre storie che si rispecchiano nel tempo
Tre vicende ambientate nel 1932, nel 1937 e nel 2017 si richiamano a distanza di decenni, componendo un racconto in cui le esperienze individuali diventano parte di una memoria condivisa.
Javier Ambrossi e Javier Calvo non procedono lungo una linea narrativa unica, ma costruiscono un mosaico di vite segnate dal desiderio, dalla sofferenza e da ciò che viene trasmesso da una generazione all'altra.
I personaggi appartengono a contesti differenti, eppure sono legati da ferite che il tempo non riesce a cancellare. Il passato non rimane confinato alla ricostruzione storica: riemerge nelle relazioni, negli oggetti, nelle parole mai pronunciate e nelle verità lasciate in sospeso.
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Federico García Lorca, una storia rimasta incompiuta
Il film prende spunto da La bola negra, opera incompiuta di Federico García Lorca, e dialoga con La piedra oscura, testo teatrale di Alberto Conejero che immagina di completare il lavoro del poeta. Da questo intreccio nasce una riflessione sul destino delle storie che non hanno potuto essere raccontate fino in fondo.
Lorca, ucciso nel 1936 durante la Guerra civile spagnola, diventa una presenza culturale e simbolica, capace di attraversare epoche e personaggi senza trasformarsi in un semplice elemento biografico.
Javier Calvo e Javier Ambrossi trasformano quel nucleo narrativo in un racconto che attraversa tre epoche, dal 1932 al 2017, mostrando come il pregiudizio e la repressione assumano forme diverse senza scomparire del tutto.
Il film non ricostruisce semplicemente il destino del poeta, ma raccoglie la sua eredità letteraria e politica per interrogare il presente. La poesia, i desideri taciuti e i legami spezzati diventano strumenti per raccontare ciò che spesso non trova spazio nei documenti ufficiali.
Il riferimento a Lorca è anche un modo per riflettere sulla memoria culturale e sulla responsabilità delle generazioni successive.
Una delle domande centrali del film riguarda ciò che resta del passato: gli oggetti, le opere d'arte e le tracce lasciate da chi è venuto prima di noi. La pallina nera diventa allora più di un simbolo di esclusione: rappresenta una storia interrotta, una possibilità negata e una ferita che continua a essere trasmessa. Completare idealmente l'opera di Lorca significa restituire spazio a quelle esistenze e immaginare un finale diverso per chi non ha potuto vivere apertamente il proprio amore.
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Sebastián e Rafael, l'amore dentro la guerra
Nella linea ambientata nel 1937, Sebastián, interpretato dal musicista Guitarricadelafuente al suo debutto da attore, è un giovane trombettista che sopravvive a un bombardamento e finisce nelle milizie falangiste. L'incontro con Rafael, interpretato da Miguel Bernardeau, un soldato repubblicano ferito, apre uno spazio di intimità in un contesto dominato dalla divisione politica e dalla brutalità del conflitto.
Il loro legame si sviluppa in un mondo nel quale riconoscere apertamente il proprio desiderio significa esporsi al giudizio e alla violenza. I registi evitano di separare la dimensione sentimentale da quella storica: la guerra condiziona i gesti, le possibilità e persino il modo in cui i personaggi possono immaginare il futuro.
Proprio per questo, la relazione tra Sebastián e Rafael non è soltanto una vicenda privata, ma racconta il prezzo imposto a chi cerca di vivere un sentimento incompatibile con le convenzioni e le ideologie dominanti.
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Il presente eredita le ferite del passato
Nel 2017, Alberto, interpretato da Carlos González, è un drammaturgo alle prese con un'eredità familiare che riporta a galla ciò che non è mai stato detto. Documenti, ricordi e tracce lasciate dalle generazioni precedenti diventano l'occasione per interrogarsi sul rapporto con la propria storia.
Il passato non si presenta come una risposta già pronta, ma come un insieme di frammenti da ricomporre, spesso difficili da accettare.
Anche i rapporti familiari sono attraversati da silenzi e incomprensioni: ciò che non viene comunicato finisce per alimentare distanze, mentre il tentativo di ricostruire le vicende dei propri antenati apre la possibilità di una consapevolezza diversa.
Conoscere ciò che è accaduto prima di noi non significa poterlo cambiare, ma può consentire di comprendere meglio il presente e interrompere la ripetizione degli stessi errori.
Un cast che attraversa generazioni e identità
La bola negra riunisce interpreti con esperienze e percorsi molto diversi. Accanto a Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau e Carlos González, ci sono Lola Dueñas, Penélope Cruz e Glenn Close, che partecipano in ruoli di supporto, all'interno di una storia corale che non affida tutto il proprio peso a un solo protagonista.
La scelta di affiancare attori affermati a interpreti meno conosciuti risponde anche alla volontà dei registi di evitare volti sempre uguali e di cercare una particolare autenticità nelle relazioni sullo schermo. La musica ha un ruolo importante, sia attraverso il personaggio di Sebastián sia nella costruzione dell'atmosfera complessiva.
La colonna sonora originale è firmata da Raül Refree, musicista e compositore spagnolo che intreccia sonorità contemporanee e suggestioni della tradizione musicale iberica.
La memoria come atto di resistenza
Con i suoi 155 minuti, La bola negra sceglie un respiro ampio e una struttura che chiede allo spettatore di seguire connessioni non sempre esplicite.
Il passaggio tra le epoche e la ricchezza dei riferimenti letterari possono rendere il percorso narrativo impegnativo, ma permettono ai registi di affrontare il tema della memoria senza ridurlo a una semplice ricostruzione del passato.
Il film trova la propria forza nel modo in cui collega la repressione storica alle conseguenze intime del silenzio, mostrando come il mancato riconoscimento di un amore possa lasciare tracce anche nelle generazioni successive.
La poesia di Lorca diventa così una possibilità di riscatto, non perché possa restituire ciò che è andato perduto, ma perché permette di conservarne la testimonianza.
Dopo il premio per la Miglior Regia ex aequo a Cannes, il film rappresenta la Spagna nella corsa agli Oscar 2027 per il Miglior film internazionale. Alla 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma è presentato nella sezione Best of 2026. La bola negra arriverà nelle sale italiane il 14 gennaio 2027, distribuito da Movies Inspired.