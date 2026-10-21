Introduzione
Una commedia musicale che diventa progressivamente il ritratto irriverente di una donna pronta a stravolgere la propria esistenza pur di sentirsi finalmente protagonista. Jesse Eisenberg dirige Julianne Moore in una storia che alterna comicità, disagio e momenti surreali, mettendo al centro il bisogno di essere riconosciuti.
Il film è stato presentato alla 21esima Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, dove Julianne Moore ha ricevuto anche il Premio alla Carriera. The Debut – La grande occasione arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio 2027, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.
Quello che devi sapere
Una vita rimasta ai margini
Mona Friedman, interpretata da Julianne Moore, non è una donna abituata a prendersi la scena. Casalinga del New Jersey, moglie e madre, ha trascorso anni in una quotidianità nella quale le sue esigenze sono diventate sempre meno visibili. I figli stanno crescendo, il marito Howard (interpretato da Jesse Eisenberg) è assorbito dalla propria routine e lei sembra aver rinunciato persino all'idea di avere desideri personali.
Quando decide di partecipare alle audizioni di Nosy Neighbors, un musical amatoriale organizzato da un teatro locale, non possiede una preparazione adeguata né una particolare inclinazione per il palcoscenico. Il provino, infatti, non va come sperato. Eppure, quando la candidata scelta inizialmente rinuncia, Mona ottiene una parte.
È un ruolo secondario, tutt'altro che prestigioso, ma per lei rappresenta l'ingresso in un mondo fino a quel momento sconosciuto.
Da questa premessa Jesse Eisenberg costruisce una storia che evita il percorso convenzionale della donna insicura destinata semplicemente a trovare fiducia in se stessa. La trasformazione di Mona prende una direzione molto più imprevedibile, fino a mettere in discussione l'idea stessa di equilibrio personale.
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La recitazione diventa un'ossessione
Il vero motore del film è il rapporto tra Mona e Jerry, il regista dello spettacolo interpretato da Paul Giamatti. Autoritario, egocentrico e convinto che il teatro amatoriale meriti la stessa dedizione di una produzione professionale, Jerry sottopone i suoi attori a un metodo di lavoro estremo.
Mona, che per anni ha cercato di non disturbare nessuno, trova improvvisamente qualcuno disposto a dedicarle attenzione, anche se attraverso critiche e provocazioni. Il suo desiderio di dimostrarsi all'altezza cresce fino a diventare un'ossessione.
Per prepararsi al ruolo di Miss Danielle, una sovrintendente di palazzo newyorkese, comincia a studiare il personaggio in maniera sempre più radicale, arrivando a imitarne i comportamenti anche fuori dal teatro. La distinzione tra interpretazione e vita quotidiana si assottiglia, mentre la sua ricerca di autenticità produce situazioni tanto comiche quanto inquietanti.
Eisenberg osserva questo processo: l'impegno può liberare, ma può anche diventare una forma di sopraffazione.Mona non vuole più soltanto essere accettata, vuole che il suo lavoro venga rispettato, anche a costo di diventare irriconoscibile agli occhi di chi la conosce.
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Una trasformazione tra fragilità ed eccessi
Il film trova in Julianne Moore la sua interprete ideale. L'attrice costruisce Mona attraverso dettagli fisici, esitazioni, cambiamenti nella voce e una progressiva trasformazione del modo di occupare lo spazio.
All'inizio il personaggio sembra chiedere continuamente scusa per la propria presenza: parla con cautela, si muove senza sicurezza e sembra incapace di sostenere lo sguardo degli altri.
Con il procedere della storia, quella timidezza lascia spazio a un'energia sempre più difficile da contenere. Moore non cerca di rendere Mona immediatamente simpatica e non protegge il personaggio dalle sue contraddizioni. La sua recitazione passa dalla goffaggine alla rabbia, dalla tenerezza a un'esuberanza quasi aggressiva, senza perdere il legame con la donna che abbiamo conosciuto all'inizio. Il risultato è un personaggio imprevedibile, capace di suscitare ilarità e disagio senza diventare mai soltanto una figura comica.
Il mondo deformato di Mona
The Debut parte da un contesto riconoscibile, quello di una compagnia teatrale di provincia, per allontanarsene progressivamente. Gli entusiasmi di Mona sembrano smisurati, le umiliazioni diventano esperienze devastanti e le persone che incontra appaiono talvolta più minacciose o più accoglienti di quanto la situazione giustificherebbe. Non si tratta di una semplice deformazione estetica, ma di una scelta narrativa che accompagna la trasformazione della protagonista. Anche il musical Nosy Neighbors, inventato per il film, contribuisce a questo gioco di specchi tra finzione e realtà. Le sue canzoni e i suoi numeri scenici possiedono una deliberata ingenuità, ma riflettono anche i desideri e le mancanze dei personaggi.
Eisenberg alterna la commedia di situazione a momenti di straniamento, senza cercare sempre una misura rassicurante.
Il teatro come rifugio e campo di battaglia
Il teatro amatoriale di The Debut è un universo piccolo, nel quale ogni ruolo assume un'importanza sproporzionata rispetto al riconoscimento che potrà ottenere all'esterno. Jerry pretende disciplina assoluta perché considera lo spettacolo una questione personale; gli attori, dal canto loro, cercano una comunità nella quale sentirsi parte di qualcosa.
Il film osserva con ironia rivalità, gerarchie e vanità di questo ambiente, ma non lo tratta con disprezzo. La dedizione di chi prova per settimane davanti a un pubblico ristretto conserva una sua dignità, anche quando si accompagna a comportamenti ridicoli. Per Mona, il palcoscenico diventa il primo luogo in cui qualcuno le chiede di fare qualcosa di più che occuparsi degli altri. La nuova comunità le offre attenzione e un obiettivo, ma anche un terreno sul quale misurare il proprio valore. La relazione con Jerry è centrale proprio perché mescola incoraggiamento e manipolazione: il regista le apre una porta e, nello stesso tempo, cerca di stabilire le condizioni alle quali può attraversarla.
Jesse Eisenberg e la libertà di una commedia fuori dagli schemi
Con The Debut, Jesse Eisenberg prosegue un percorso registico che aveva già mostrato una particolare attenzione per personaggi incapaci di trovare un posto stabile nel mondo. Dopo Quando avrai finito di salvare il mondo e A Real Pain, l'attore e autore sceglie una strada visivamente più libera, costruendo una commedia nella quale il realismo viene continuamente alterato dalla percezione della protagonista.
La sceneggiatura, scritta dallo stesso Eisenberg, nasce anche dalla sua esperienza giovanile nel teatro comunitario del New Jersey, vissuto come uno spazio di appartenenza e di evasione. Questa familiarità con l'ambiente permette al regista di coglierne sia la componente affettuosa sia le dinamiche più esasperate.
Anche la musica originale, composta da Eisenberg, dialoga con la colonna sonora di Emile Mosseri e accompagna il passaggio dalla commedia a un'atmosfera più perturbante.
Un sodalizio artistico e creativo
Jesse Eisenberg e Julianne Moore avevano già lavorato insieme in Quando avrai finito di salvare il mondo, esordio alla regia dell'attore, che ha pensato proprio a Moore per il ruolo di Mona. Premio Oscar per Still Alice, l'attrice ha attraversato generi e personaggi diversi in film come Lontano dal paradiso, The Hours, I ragazzi stanno bene e May December, mettendo in The Debut la propria versatilità al servizio di una protagonista imprevedibile.
Eisenberg, noto al pubblico per The Social Network e candidato all'Oscar per la sua interpretazione di Mark Zuckerberg, consolida invece il proprio percorso dietro la macchina da presa dopo Quando avrai finito di salvare il mondo e A Real Pain. Qui firma sceneggiatura, regia e musiche originali, oltre a recitare nel film. Due percorsi differenti si incontrano così in una commedia che esplora il bisogno di reinventarsi e la difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo.
Presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, The Debut - La grande occasione sarà nelle sale italiane dal 1° gennaio 2027, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.
Il film non propone una trasformazione esemplare né suggerisce che basti trovare una passione per risolvere le contraddizioni di una vita. Al contrario, mostra quanto possa essere difficile distinguere la conquista di una nuova autonomia dal desiderio di essere ammirati a ogni costo