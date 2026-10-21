Jesse Eisenberg e Julianne Moore avevano già lavorato insieme in Quando avrai finito di salvare il mondo, esordio alla regia dell'attore, che ha pensato proprio a Moore per il ruolo di Mona. Premio Oscar per Still Alice, l'attrice ha attraversato generi e personaggi diversi in film come Lontano dal paradiso, The Hours, I ragazzi stanno bene e May December, mettendo in The Debut la propria versatilità al servizio di una protagonista imprevedibile.

Eisenberg, noto al pubblico per The Social Network e candidato all'Oscar per la sua interpretazione di Mark Zuckerberg, consolida invece il proprio percorso dietro la macchina da presa dopo Quando avrai finito di salvare il mondo e A Real Pain. Qui firma sceneggiatura, regia e musiche originali, oltre a recitare nel film. Due percorsi differenti si incontrano così in una commedia che esplora il bisogno di reinventarsi e la difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, The Debut - La grande occasione sarà nelle sale italiane dal 1° gennaio 2027, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Il film non propone una trasformazione esemplare né suggerisce che basti trovare una passione per risolvere le contraddizioni di una vita. Al contrario, mostra quanto possa essere difficile distinguere la conquista di una nuova autonomia dal desiderio di essere ammirati a ogni costo