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Festa Cinema Roma, oggi The Debut – La grande occasione e premio carriera a Julianne Moore

Cinema

L’attrice è protagonista di una storia che intreccia teatro, riscoperta di sé e nuove possibilità. The Debut, il nuovo film diretto da Jesse Eisenberg viene presentato nella sezione Grand Public. Uscirà ufficialmente nelle sale cinematografiche italiane il 1° gennaio 2027

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La Festa del Cinema di Roma celebra Julianne Moore con il Premio alla Carriera, riconoscimento che rende omaggio a una delle interpreti più versatili del cinema contemporaneo. L’attrice statunitense riceverà il premio alle 18.45 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, in occasione della proiezione di The Debut, presentato nella sezione Grand Public. A consegnarle il riconoscimento sarà Jesse Eisenberg, regista e interprete del film, noto al grande pubblico per aver interpretato Mark Zuckerberg in The Social Network, ruolo che gli è valso una candidatura all’Oscar. Nel corso della sua carriera Moore ha attraversato generi e personaggi molto diversi, ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, tra cui l’Oscar per Still Alice

The Debut – La grande occasione, la trama

Diretto e scritto da Jesse Eisenberg, The Debut – La grande occasione racconta la trasformazione di Mona Friedman, interpretata da Moore, una donna riservata che conduce una vita ordinaria finché non entra in una compagnia teatrale amatoriale. Il confronto con il regista dello spettacolo, interpretato da Paul Giamatti, la spinge a mettere alla prova le proprie capacità e a difendere con determinazione il ruolo conquistato. Quella che inizia come un’esperienza inattesa diventa un’occasione per riscoprire ambizioni e desideri rimasti a lungo in secondo piano. Nel cast figurano anche Halle Bailey e lo stesso Eisenberg, alla sua terza regia dopo Quando avrai finito di salvare il mondo e A Real Pain. Il film affronta con tono ironico il rapporto tra talento, insicurezza e realizzazione personale, mostrando come il palcoscenico possa trasformarsi in uno spazio di emancipazione. The Debut – La grande occasione arriverà nelle sale italiane dal 1° gennaio 2027, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Sette canzoni originali 

Il film The Debut contiene sette canzoni originali scritte da Eisenberg per Nosy Neighbours, il musical immaginario messo in scena dai personaggi. Lo spettacolo ha un tono volutamente leggero e richiama le produzioni degli anni Novanta. Nel cast figura anche Halle Bailey, nota per il film La sirenetta. Eisenberg ha raccontato di amare la scrittura di canzoni e la musica per il teatro, sottolineando di aver composto i brani con convinzione. 

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