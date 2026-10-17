Festa Cinema Roma, a Javier Bardem premio alla carriera

L'attore spagnolo riceve nella Capitale un riconoscimento che celebra il suo percorso artistico. L’occasione è anche quella di presentare "El ser querido", il nuovo film di Rodrigo Sorogoyen Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Alla 21esima Festa del Cinema di Roma (SPECIALE), Javier Bardem ha ricevuto il Premio alla Carriera dalle mani di Paolo Sorrentino, regista premio Oscar e tra le voci più originali del cinema italiano contemporaneo. La cerimonia si è svolta alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, celebrando uno degli attori spagnoli più apprezzati a livello internazionale. Un riconoscimento che rende omaggio a una carriera costruita sulla capacità di passare da personaggi tormentati e inquietanti a figure complesse, fragili o carismatiche, senza perdere intensità. Bardem è un attore che non teme la trasformazione fisica né quella psicologica: il suo lavoro si distingue per una presenza scenica potente, ma anche per l’attenzione alle contraddizioni interiori dei personaggi. La collaborazione con registi di primo piano e la scelta di progetti molto diversi tra loro ne hanno consolidato il profilo internazionale.

"El ser querido", padre e figlia davanti alle ferite del passato Il premio alla carriera accompagna la presentazione di El ser querido, diretto da Rodrigo Sorogoyen e inserito nella sezione Best of 2026, che raccoglie alcuni dei titoli più significativi provenienti dai festival internazionali. Al centro della storia c’è Esteban Martínez, interpretato da Bardem, un celebre regista spagnolo dal passato segnato da violenza ed eccessi. Dopo anni trascorsi lontano dalla Spagna, l’uomo torna a lavorare nel proprio Paese e si ritrova a confrontarsi con la figlia Emilia, dalla quale è separato da tempo. Il set cinematografico diventa così il luogo di un incontro difficile, in cui il rapporto professionale si intreccia con una relazione familiare irrisolta. Tra le ambizioni artistiche, le ferite mai rimarginate e il bisogno di confrontarsi con ciò che è stato, Sorogoyen costruisce un racconto che guarda alle dinamiche private per interrogare anche il mondo del cinema e le sue contraddizioni. La presenza di Bardem dà corpo a un personaggio chiamato a fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte. Accanto a lui, Victoria Luengo interpreta Emilia, figura centrale di un rapporto padre-figlia. Il film, presentato al Festival di Cannes, arriva alla Festa di Roma come uno degli appuntamenti di rilievo della sezione. Approfondimento Festa Cinema Roma, recensione di A Talent for Murder con Helen Mirren