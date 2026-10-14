Festa Cinema Roma, a Nicola Piovani Ifis Music Award: "Faccio cinema grazie a Bellocchio"Cinema
Un premio alla carriera che diventa l’occasione per ripercorrere un legame artistico e umano nato agli esordi e proseguito attraverso decenni di cinema. Alla Festa del Cinema di Roma, la musica incontra la memoria e il riconoscimento del talento. Tra gli altri premiati della serata inaugurale anche la produttrice Tessa Ross
Un riconoscimento che celebra una carriera straordinaria e, soprattutto, un’amicizia nata agli inizi di un percorso artistico destinato a lasciare il segno. Nicola Piovani, compositore premio Oscar, ha ricevuto ieri sera l’Ifis Music Award durante la serata inaugurale della 21esima Festa del Cinema di Roma (LO SPECIALE), condotta da Ema Stokholma. A consegnargli il premio è stato Marco Bellocchio, regista con cui Piovani ha condiviso alcuni dei primi passi nel cinema. "L’emozione più grande per me questa sera è ricevere il premio dalle mani di un grandissimo artista", ha dichiarato il compositore, ricordando la fiducia ricevuta quando era ancora un esordiente sconosciuto. Bellocchio gli affidò infatti la musica del suo terzo film, un’opportunità che avrebbe segnato l’inizio della sua carriera: "Io senza questo forse non avrei fatto il cinema. Grazie a lui, poi ho scritto la musica per 230 film".
Premio a una lunga carriera
Piovani ha accolto il riconoscimento con emozione e ironia, osservando che un premio alla carriera può far pensare che il proprio percorso sia arrivato al termine: "Ma mica è finita la mia carriera, no?", ha commentato scherzosamente. Il compositore ha poi riflettuto sul significato stesso della parola carriera, spesso associata a un traguardo definitivo, ma che nella sua origine rimanda a un percorso costruito lentamente, giorno dopo giorno. "Così film dopo film, opera dopo opera, si costruisce una carriera", ha spiegato. Parole condivise da Bellocchio, che ha ricordato alcuni dei lavori realizzati insieme, da Nel nome del padre a Il gabbiano e Salto nel vuoto, fino a Il traditore. "Sono contento, felice e onorato di consegnare il premio a Nicola Piovani", ha detto il regista, sottolineando la riconoscibilità della sua musica e il valore di un autore che ha lavorato al fianco di maestri come Federico Fellini e Mario Monicelli.
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Tessa Ross, tra cinema d’autore e grandi produzioni internazionali
La serata inaugurale della 21ª Festa del Cinema di Roma ha reso omaggio anche a una delle figure più influenti della produzione cinematografica britannica. Tessa Ross ha ricevuto l’Industry Lifetime Achievement Award dalle mani del regista Edward Berger, un riconoscimento che celebra una carriera dedicata a sostenere visioni autoriali e progetti capaci di lasciare il segno nel cinema internazionale. Candidata all’Oscar per Conclave e vincitrice di un BAFTA per il suo contributo al cinema britannico, Ross ha lavorato come produttrice esecutiva a film come The Millionaire, L’ultimo re di Scozia, 12 anni schiavo e La zona d’interesse. Dal 2016 è alla guida di House Productions, la società da lei cofondata, attraverso cui ha sostenuto progetti di autori come Andrea Arnold, Sebastián Lelio e Sean Durkin. Il premio riconosce così il lavoro di una produttrice capace di muoversi tra cinema d’autore e produzioni internazionali, contribuendo a portare sullo schermo storie e visioni di forte identità.
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All'Auditorium Parco della Musica si accendono i riflettori sulla 21esima edizione della kermesse che ospita numerose star e anteprime internazionali dei titoli più attesi di questa stagione. Il nero è storicamente il colore più visto sotto i riflettori della Capitale, anche stasera lo indossano Puccini e diverse star del film di Genovese - fanno eccezione Pandolfi in rosso e Fanelli in grigio. Ranieri conquista con la camicia bianca. Per Boschi abito da gran sera A cura di Vittoria Romagnuolo