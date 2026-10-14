Un premio alla carriera che diventa l’occasione per ripercorrere un legame artistico e umano nato agli esordi e proseguito attraverso decenni di cinema. Alla Festa del Cinema di Roma, la musica incontra la memoria e il riconoscimento del talento. Tra gli altri premiati della serata inaugurale anche la produttrice Tessa Ross Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Un riconoscimento che celebra una carriera straordinaria e, soprattutto, un’amicizia nata agli inizi di un percorso artistico destinato a lasciare il segno. Nicola Piovani, compositore premio Oscar, ha ricevuto ieri sera l’Ifis Music Award durante la serata inaugurale della 21esima Festa del Cinema di Roma (LO SPECIALE), condotta da Ema Stokholma. A consegnargli il premio è stato Marco Bellocchio, regista con cui Piovani ha condiviso alcuni dei primi passi nel cinema. "L’emozione più grande per me questa sera è ricevere il premio dalle mani di un grandissimo artista", ha dichiarato il compositore, ricordando la fiducia ricevuta quando era ancora un esordiente sconosciuto. Bellocchio gli affidò infatti la musica del suo terzo film, un’opportunità che avrebbe segnato l’inizio della sua carriera: "Io senza questo forse non avrei fatto il cinema. Grazie a lui, poi ho scritto la musica per 230 film".

Premio a una lunga carriera Piovani ha accolto il riconoscimento con emozione e ironia, osservando che un premio alla carriera può far pensare che il proprio percorso sia arrivato al termine: "Ma mica è finita la mia carriera, no?", ha commentato scherzosamente. Il compositore ha poi riflettuto sul significato stesso della parola carriera, spesso associata a un traguardo definitivo, ma che nella sua origine rimanda a un percorso costruito lentamente, giorno dopo giorno. "Così film dopo film, opera dopo opera, si costruisce una carriera", ha spiegato. Parole condivise da Bellocchio, che ha ricordato alcuni dei lavori realizzati insieme, da Nel nome del padre a Il gabbiano e Salto nel vuoto, fino a Il traditore. "Sono contento, felice e onorato di consegnare il premio a Nicola Piovani", ha detto il regista, sottolineando la riconoscibilità della sua musica e il valore di un autore che ha lavorato al fianco di maestri come Federico Fellini e Mario Monicelli. Approfondimento Festa Cinema di Roma, recensione del film Il rumore delle cose nuove