Tra gli aspetti più suggestivi del film c'è il rapporto tra rumore, suono e musica. Ralph, interpretato da Lino Musella, lavora come rumorista, riproduce gli effetti sonori necessari al cinema, dando forma a rumori che sullo schermo devono apparire naturali, anche quando sono costruiti artificialmente.

Il suo mestiere introduce una riflessione che attraversa l'intera narrazione: ciò che ascoltiamo non sempre coincide con ciò che è accaduto, così come ciò che vediamo non esaurisce la verità di una situazione. Il cinema stesso, in fondo, è un'arte capace di trasformare frammenti, gesti e suoni in un'esperienza emotiva coerente.

A questa dimensione si affianca la presenza di Claudio Santamaria, il cui personaggio, Elio, trova anche nei raggi delle ruote della propria sedia un modo per produrre suoni, quasi fossero le corde di uno strumento. Un gesto quotidiano può così assumere una qualità musicale, suggerendo che la vita non è fatta soltanto di eventi eccezionali, ma anche di dettagli che acquistano significato quando qualcuno impara ad ascoltarli. Il riferimento al Notturno di Chopin aggiunge un'altra sfumatura: la musica può riempire il vuoto, accompagnare una memoria o creare un legame che le parole non riescono a stabilire.

In questo dialogo tra immagini e suoni si inserisce anche Brunori Sas, che firma e interpreta la canzone originale Il rumore delle cose nuove, composta appositamente per il film. Il cantautore calabrese, da sempre attento alle contraddizioni dell'esistenza e alle fragilità dei rapporti umani, contribuisce a dare una voce musicale al tema centrale del racconto. La sua canzone riprende idealmente il senso del titolo, trasformando il rumore del cambiamento in una possibilità di ascolto e consapevolezza.

Non tutto il rumore è dissonanza, così come non ogni silenzio è pace. La differenza sta nella capacità di riconoscere ciò che si sta ascoltando e di distinguere, dentro il caos, una possibilità di armonia.