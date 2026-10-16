Festa Cinema Roma, recensione di A Talent for Murder con Helen Mirren

La storia è ambientata nel 1995, tra le montagne svizzere, dove Highsmith vive lontana dal mondo editoriale e dalle sue richieste. Da New York arriva Edward Ridgeway, interpretato da Alden Ehrenreich, incaricato di convincerla a scrivere un ultimo capitolo della saga di Ripley.

Il compito si rivela tutt’altro che semplice: la scrittrice è burbera, imprevedibile e poco incline a lasciarsi condizionare. Edward, però, conosce i suoi libri e sembra disposto a tutto pur di ottenere il risultato desiderato. Sulle sue tracce pesa anche il precedente di Bradley Appleby, il collega che lo ha preceduto e che, dopo essere stato coinvolto nel rapporto con l’autrice, è scomparso senza fare ritorno. Il giovane si trova così in una casa che sembra riflettere la mente di chi la abita: una dispensa in cui, accanto a birre e liquori, compaiono veleni per topi e altri prodotti inquietanti, mentre coltelli e pistole fanno parte dell’ambiente quotidiano della scrittrice.

Edward è arrivato per convincerla a scrivere, ma finisce per diventare lui stesso materiale narrativo. Highsmith gli propone infatti una collaborazione che ha una condizione precisa: aiutarla a progettare un omicidio perfetto. Da quel momento, la distinzione tra lavoro editoriale e partecipazione a un delitto - immaginato - comincia a perdere consistenza.