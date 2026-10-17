Nella giornata di sabato 17 ottobre la kermesse cinematografica targata Capitale porta sul tappeto rosso numerosi volti noti del grande schermo. Negli spazi dell’Auditorium Parco della Musica sfilano interpreti e cineasti, alternando mise da sera, completi sartoriali e abbinamenti più rilassati. Tra i protagonisti dello stile ci sono Javier Bardem e Deva Cassel. Scopriamo gli outfit più interessanti che hanno calamitato l'attenzione di oggi.

A cura di Camilla Sernagiotto