Festa del Cinema di Roma, i look sul red carpet del 17 ottobre da Bardem a Deva Cassel
Nella giornata di sabato 17 ottobre la kermesse cinematografica targata Capitale porta sul tappeto rosso numerosi volti noti del grande schermo. Negli spazi dell’Auditorium Parco della Musica sfilano interpreti e cineasti, alternando mise da sera, completi sartoriali e abbinamenti più rilassati. Tra i protagonisti dello stile ci sono Javier Bardem e Deva Cassel. Scopriamo gli outfit più interessanti che hanno calamitato l'attenzione di oggi.
A cura di Camilla Sernagiotto