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Lo speciale sulla Festa del Cinema di Roma
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Festa del Cinema di Roma, i look sul red carpet del 17 ottobre da Bardem a Deva Cassel

Cinema fotogallery
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©Getty

Nella giornata di sabato 17 ottobre la kermesse cinematografica targata Capitale porta sul tappeto rosso numerosi volti noti del grande schermo. Negli spazi dell’Auditorium Parco della Musica sfilano interpreti e cineasti, alternando mise da sera, completi sartoriali e abbinamenti più rilassati. Tra i protagonisti dello stile ci sono Javier Bardem e Deva Cassel. Scopriamo gli outfit più interessanti che hanno calamitato l'attenzione di oggi.

A cura di Camilla Sernagiotto

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