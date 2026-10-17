Il ruolo di Klara rappresenta una svolta interessante nella carriera di Jenna Ortega, diventata una delle interpreti più riconoscibili della sua generazione grazie alla serie Mercoledì di Tim Burton e al film Beetlejuice Beetlejuice.

Se Mercoledì Addams si distingue per il sarcasmo, il distacco emotivo e il fascino dell'oscurità, Klara è il suo contrappunto: luminosa, ingenua, entusiasta e desiderosa di comprendere chi le sta intorno. Alla conferenza stampa romana, Ortega ha spiegato di essere stata attratta proprio dalla diversità del personaggio e dal suo modo di guardare il mondo con ottimismo. "Klara è alla ricerca dell'amore ed è ossessionata dal trovare il proprio scopo, qualcosa che tutti noi stiamo cercando", ha raccontato, sottolineando quanto questa ricerca renda la protagonista vicina all'esperienza umana.

L'attrice ha parlato anche della necessità di trovare un equilibrio nella rappresentazione fisica del robot: non una macchina fredda e metallica, né una copia perfetta di un essere umano, ma una presenza capace di suscitare empatia. Per questo ha lavorato sulla gestualità, sugli sguardi e su una certa goffaggine, come se Klara dovesse imparare a usare il proprio corpo mentre scopre l'ambiente circostante. È soprattutto negli occhi e nei piccoli gesti che l'attrice restituisce la curiosità di chi deve ancora imparare a comprendere il mondo.