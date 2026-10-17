Festa Cinema Roma, recensione de L’amore immortale con Deva Cassel

Introduzione
Se l’amore è una promessa che sfida il tempo, il cinema può trasformarlo in una storia sospesa tra sogno e realtà. Con L’amore immortale, Alexandre Castagnetti rilegge un grande classico del romanticismo gotico attraverso lo sguardo di una giovane artista, interpretata da Deva Cassel, protagonista di un racconto che intreccia musica, desiderio e soprannaturale.
Presentato in anteprima mondiale alla 21ª Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, L’amore immortale (Le Fantôme de l’Opéra) arriverà prossimamente nelle sale italiane con 01 Distribution.
Quello che devi sapere
Un classico senza tempo nella Parigi contemporanea
Ci sono amori che sfidano ogni regola, sospesi tra il desiderio di lasciarsi andare e la paura di perdere tutto. In L’amore immortale, Alexandre Castagnetti riporta il mito del Fantasma dell’Opera nella Parigi contemporanea, trasformando la passione in un viaggio tra musica, mistero e soprannaturale.
Anastasia è una giovane ballerina che riesce a entrare nel prestigioso teatro dell’Opéra di Parigi, dove sogna di costruire il proprio futuro artistico. Durante le prove di L’Orpheus, un’opera misteriosa e maledetta, incontra un enigmatico pianista e se ne innamora. Ma, mentre si avvicina la prima rappresentazione, incidenti inspiegabili e segreti minacciano di sconvolgere la sua vita, mettendo in discussione il confine tra realtà e fantasia.
Liberamente ispirato all’universo creato da Gaston Leroux, il film affida a Deva Cassel il ruolo della protagonista, affiancata da Romain Duris, Julien de Saint-Jean e Laïka Blanc-Francard.
L’amore immortale è stato presentato in anteprima mondiale alla 21ª Festa del Cinema di Roma (SPECIALE), nella sezione Grand Public, e arriverà prossimamente nelle sale italiane distribuito da 01 Distribution.
Un sogno nato dall’amore per la lirica
L’Opéra di Parigi non è soltanto il luogo in cui si svolge la vicenda, ma un universo dotato di una propria identità, dove la bellezza convive con l’inquietudine. Le riprese realizzate all’Opéra Garnier restituiscono alla storia una dimensione autentica, legata alla grandiosità dell’architettura e alla tradizione dello spettacolo dal vivo.
Il teatro diventa uno spazio quasi magico, capace di alimentare le aspirazioni di chi sogna di calcare il palcoscenico e, allo stesso tempo, di custodire presenze oscure. È qui che il desiderio di affermazione di Anastasia si intreccia con una vicenda sentimentale destinata a cambiare la sua esistenza.
Il sogno professionale diventa il punto d’ingresso in una storia più grande, nella quale l’amore mette in discussione ogni certezza.
Per Alexandre Castagnetti, realizzare L’amore immortale ha rappresentato il compimento di un desiderio coltivato a lungo. Il regista ha raccontato di essere cresciuto con la lirica e di aver voluto rendere omaggio al padre attraverso questo progetto. Una motivazione personale che contribuisce a spiegare la centralità della musica nell’impianto del film.
Anastasia e il suo sogno
Si nota la scelta di raccontare il mito attraverso il punto di vista di Anastasia: non soltanto la figura femminile al centro di una storia romantica, ma una giovane interprete che sta cercando di dare forma alle proprie ambizioni. Il suo ingresso all’Opéra rappresenta il passaggio da un desiderio immaginato a una realtà concreta, fatta di disciplina, competizione e aspettative.
Il palcoscenico diventa il luogo in cui si misura con i propri limiti e scopre quanto possa essere difficile distinguere la vocazione artistica dal bisogno di essere riconosciuti. L’incontro con il misterioso pianista introduce una frattura in questo percorso, perché l’attrazione sentimentale la trascina verso un universo che sfugge alla razionalità. La ragazza è costretta a confrontarsi con emozioni nuove e con una relazione che non può essere vissuta secondo le regole consuete.
È una prospettiva che avvicina il racconto allo sguardo dei giovani adulti, sospesi tra il desiderio di conquistare l’indipendenza e la paura di perdere ciò che amano. Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, si confronta con un ruolo che le chiede di abitare contemporaneamente la dimensione quotidiana di un’artista emergente e quella più irreale di una fiaba romantica. Il suo personaggio costituisce il ponte tra il mondo della danza, la musica e l’elemento soprannaturale. Attraverso Anastasia, il film prova a rendere contemporaneo un mito che continua a interrogare il rapporto tra bellezza, desiderio e impossibilità.
L’Orpheus e il suo segreto
L’Orpheus è uno spartito immaginario associato a un’opera maledetta, attorno alla quale si sviluppano gli eventi più inquietanti del film. Castagnetti ha spiegato che questa invenzione è nata proprio durante la concezione del progetto, come elemento capace di mettere in relazione il mondo della lirica con il mistero del Fantasma.
Le prove e l’avvicinarsi della prima rappresentazione alimentano una tensione progressiva, mentre gli incidenti inspiegabili suggeriscono che dietro la superficie elegante del teatro si nasconda qualcosa di irrisolto. La dimensione artistica si trasforma così in una soglia tra il visibile e l’invisibile, tra il lavoro quotidiano degli interpreti e una presenza che sembra appartenere a un’altra realtà.
L’Opéra Garnier, con i suoi spazi monumentali e la sua storia, offre un ambiente ideale per sostenere questa atmosfera. Il teatro appare come un organismo vivo, in cui ogni corridoio e ogni palcoscenico possono nascondere una storia.
La componente fantastica si alimenta proprio del contrasto tra la precisione del lavoro artistico e l’impossibilità di spiegare razionalmente ciò che accade.
Quando amare significa sfidare le regole
Nel costruire L’amore immortale, Alexandre Castagnetti si confronta con un immaginario romantico che ha trovato nel cinema contemporaneo alcune delle sue espressioni più riconoscibili. Il richiamo a Twilight e La forma dell’acqua suggerisce due modi diversi di raccontare un sentimento che sfugge alle regole: nel primo, l’attrazione per una creatura soprannaturale trasforma l’amore in un’esperienza tanto irresistibile quanto pericolosa. Nel secondo, il legame tra due esseri diversi mette in discussione i confini imposti dalla società e l’idea stessa di normalità.
Suggestioni che ritornano, con una propria declinazione, nella storia di Anastasia e del misterioso pianista, avvolta dall’atmosfera inquietante dell’opera maledetta. Il mito del Fantasma dell’Opera si apre così a una sensibilità più contemporanea, facendo leva su emozioni universali: il desiderio di abbandonarsi a un sentimento, la paura di perdere chi si ama e la difficoltà di accettare ciò che non si riesce a comprendere.
Il desiderio di un amore che sfida il tempo
In L’amore immortale, il mistero e il soprannaturale fanno da sfondo a qualcosa di molto più familiare: la vulnerabilità di chi si innamora.
Anastasia si muove in quel territorio incerto in cui il desiderio di lasciarsi andare si scontra con la paura di soffrire, di perdere l’altro o di ritrovarsi cambiati da un sentimento troppo grande. È l’inquietudine tipica degli amori di gioventù, quando tutto sembra possibile e, proprio per questo, ogni scelta porta con sé il timore di compromettere qualcosa.
La dimensione fantastica trasforma l’attrazione in un’esperienza che sfida i confini della realtà e le convenzioni. Anche il titolo evoca il sogno di un legame capace di resistere al tempo, ma lascia intravedere il prezzo di un simile desiderio.
Perché amare significa anche esporsi, accettare l’incertezza e fare i conti con ciò che non si può controllare. Il regista e il suo film qui cercano di incontrare il pubblico più giovane, intrecciando il fascino della tradizione lirica con sentimenti che attraversano le generazioni.
Più che una semplice storia soprannaturale, ne emerge una fiaba romantica sul bisogno di essere accettati e sulla difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo.