Festa Cinema Roma, recensione de L’amore immortale con Deva Cassel

Si nota la scelta di raccontare il mito attraverso il punto di vista di Anastasia: non soltanto la figura femminile al centro di una storia romantica, ma una giovane interprete che sta cercando di dare forma alle proprie ambizioni. Il suo ingresso all’Opéra rappresenta il passaggio da un desiderio immaginato a una realtà concreta, fatta di disciplina, competizione e aspettative.

Il palcoscenico diventa il luogo in cui si misura con i propri limiti e scopre quanto possa essere difficile distinguere la vocazione artistica dal bisogno di essere riconosciuti. L’incontro con il misterioso pianista introduce una frattura in questo percorso, perché l’attrazione sentimentale la trascina verso un universo che sfugge alla razionalità. La ragazza è costretta a confrontarsi con emozioni nuove e con una relazione che non può essere vissuta secondo le regole consuete.

È una prospettiva che avvicina il racconto allo sguardo dei giovani adulti, sospesi tra il desiderio di conquistare l’indipendenza e la paura di perdere ciò che amano. Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, si confronta con un ruolo che le chiede di abitare contemporaneamente la dimensione quotidiana di un’artista emergente e quella più irreale di una fiaba romantica. Il suo personaggio costituisce il ponte tra il mondo della danza, la musica e l’elemento soprannaturale. Attraverso Anastasia, il film prova a rendere contemporaneo un mito che continua a interrogare il rapporto tra bellezza, desiderio e impossibilità.