L'amore immortale (Le Fantôme de l'Opéra) con protagonista Deva Cassel

Presentato in anteprima mondiale alla 21ª Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, L’amore immortale (Le Fantôme de l’Opéra) arriverà prossimamente nelle sale italiane distribuito da 01 Distribution. Liberamente ispirato al romanzo di Gaston Leroux, il film trasferisce la vicenda nella Parigi contemporanea.

Anastasia (Deva Cassel) è una giovane ballerina che entra a far parte del prestigioso teatro dell’Opéra di Parigi. Durante le prove di L’Orpheus, un’opera maledetta che si dice sia stata composta dal Fantasma dell’Opera, si innamora di un misterioso pianista. Con l’avvicinarsi della prima, incidenti inspiegabili e rivelazioni sorprendenti la trascinano in una relazione impossibile, sospesa tra realtà e fantasia. Accanto a Cassel, nel cast figurano Romain Duris e Julien de Saint-Jean.