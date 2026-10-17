L'amore immortale (Le Fantôme de l'Opéra) con protagonista Deva Cassel

Il fascino intramontabile di una storia d’amore impossibile incontra una nuova sensibilità romantica e fantasy in "L’amore immortale", il film diretto da Alexandre Castagnetti che reinterpreta il celebre universo del Fantasma dell’Opera. Protagonista Deva Cassel, alla Festa del Cinema di Roma per presentare il film in anteprima mondiale
Presentato in anteprima mondiale alla 21ª Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, L’amore immortale (Le Fantôme de l’Opéra) arriverà prossimamente nelle sale italiane distribuito da 01 Distribution. Liberamente ispirato al romanzo di Gaston Leroux, il film trasferisce la vicenda nella Parigi contemporanea.
Anastasia (Deva Cassel) è una giovane ballerina che entra a far parte del prestigioso teatro dell’Opéra di Parigi. Durante le prove di L’Orpheus, un’opera maledetta che si dice sia stata composta dal Fantasma dell’Opera, si innamora di un misterioso pianista. Con l’avvicinarsi della prima, incidenti inspiegabili e rivelazioni sorprendenti la trascinano in una relazione impossibile, sospesa tra realtà e fantasia. Accanto a Cassel, nel cast figurano Romain Duris e Julien de Saint-Jean.
amore e mistero nella parigi di oggi
Nel video realizzato durante l’incontro con il pubblico alla Festa del Cinema di Roma, Deva Cassel racconta la propria esperienza legata al film. La giovane attrice, figlia di due protagonisti del cinema internazionale come Monica Bellucci e Vincent Cassel, sta costruendo un percorso personale nel mondo della recitazione, confrontandosi con personaggi e storie che le permettono di andare oltre il peso del cognome. Con L’amore immortale affronta un ruolo da protagonista in una rilettura contemporanea di un classico, misurandosi con un racconto in cui il romanticismo si intreccia con il mistero e il fantastico.
Approfondimento
Festa del Cinema, Deva Cassel in "L'amore immortale"
©Getty
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