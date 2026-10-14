La vicenda personale di Charleson acquista una dimensione più ampia quando Elsinore affronta il contesto sociale in cui si svolge. Alla fine degli anni Ottanta, l’AIDS non è soltanto una diagnosi devastante, ma anche una condizione accompagnata da paura, pregiudizi e discriminazione, soprattutto nei confronti della comunità gay.

Il film non perde di vista questo scenario e lo racconta anche attraverso dettagli che restituiscono la vita di quella comunità. Tra questi compaiono le Suore della Perpetua Indulgenza, le Sisters of Perpetual Indulgence, un gruppo realmente esistente che utilizza abiti e paramenti religiosi caricaturali per provocare, sensibilizzare e promuovere la prevenzione, anche attraverso la distribuzione di preservativi.

Ma il passaggio più doloroso resta quello in cui Ian deve rivelare ai genitori anziani di avere l’AIDS. La confessione avviene in ospedale, dopo una crisi che ha reso impossibile continuare a nascondere la verità. Il senso di colpa lo travolge: Charleson si scusa, piange e arriva a prendersi a schiaffi, incapace di sostenere il peso di ciò che sta comunicando alle persone che ama. È una scena che sposta il racconto dal palcoscenico alla dimensione più intima, mostrando quanto la libertà di vivere apertamente la propria identità possa diventare difficile quando è accompagnata dalla paura di ferire gli altri.

In questo passaggio il film richiama, per tema e intensità, Philadelphia di Jonathan Demme, con l'indimenticabile interpretazione di Tom Hanks, che ha portato sul grande schermo la discriminazione legata all’AIDS. Sono opere diverse per ambientazione e linguaggio, ma accomunate dalla necessità di restituire dignità alle persone oltre lo stigma.