È morto Christian Cousins, attore di "Un poliziotto alle elementari"

Aveva 43 anni l'ex attore bambino diventato famoso negli anni Ottanta e Novanta grazie a serie televisive e film di successo. Aveva recitato in California e in Un poliziotto alle elementari accanto ad Arnold Schwarzenegger, prima di lasciare Hollywood e intraprendere una carriera lontana dallo spettacolo
Christian Cousins è stato trovato senza vita nella sua casa di Irvine, in California, lo scorso 20 ottobre, ma la notizia è stata diffusa nelle ultime ore. A dare notizia della morte è stato il fratellastro Jonas Roeser. Christian Cousins aveva 43 anni ed era diventato noto al pubblico soprattutto grazie ai ruoli interpretati da bambino in alcune produzioni di successo della televisione e del cinema americano. La polizia, intervenuta nell'abitazione dopo la richiesta dei familiari preoccupati per non riuscire a contattarlo, ha escluso la presenza di elementi sospetti. Le cause del decesso non sono state rese pubbliche. Nel messaggio condiviso sui social, Roeser ha raccontato che il fratello soffriva di una grave malattia al fegato, ricordandolo come una persona piena di entusiasmo, energia e progetti.
La carriera con il gemello Joseph
Nato il 17 marzo 1983 nella contea di Orange, Christian aveva cominciato a recitare insieme al fratello gemello Joseph. I due condividevano spesso lo stesso ruolo, alternandosi davanti alla macchina da presa: la notorietà arrivò con California, la serie americana in cui interpretarono Bobby Ewing a partire dal 1987, partecipando complessivamente a 57 episodi. Nel 1990 furono poi nel cast di Un poliziotto alle elementari, la commedia diretta da Ivan Reitman con Arnold Schwarzenegger, nella quale vestirono i panni di Dominic, uno degli alunni della classe del detective John Kimble. La loro filmografia comprende anche Le inchieste di padre Dowling, Gli acchiappamostri, Intruders - Rapimenti alieni e Critters 3. Christian partecipò inoltre a episodi di Empty Nest, Wings e Dream On. Dopo aver concluso la carriera di attore, scelse di dedicarsi al settore dell'arredamento, diventando dirigente e socio di un'attività commerciale. Nel 2020 era tornato a ricordare gli anni sul set durante una reunion virtuale organizzata per il trentesimo anniversario di Un poliziotto alle elementari, occasione in cui aveva condiviso alcuni ricordi della lavorazione e scherzato con Schwarzenegger.