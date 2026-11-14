È morto Christian Cousins, attore di "Un poliziotto alle elementari"

Aveva 43 anni l'ex attore bambino diventato famoso negli anni Ottanta e Novanta grazie a serie televisive e film di successo. Aveva recitato in California e in Un poliziotto alle elementari accanto ad Arnold Schwarzenegger, prima di lasciare Hollywood e intraprendere una carriera lontana dallo spettacolo

Christian Cousins è stato trovato senza vita nella sua casa di Irvine, in California, lo scorso 20 ottobre, ma la notizia è stata diffusa nelle ultime ore. A dare notizia della morte è stato il fratellastro Jonas Roeser. Christian Cousins aveva 43 anni ed era diventato noto al pubblico soprattutto grazie ai ruoli interpretati da bambino in alcune produzioni di successo della televisione e del cinema americano. La polizia, intervenuta nell'abitazione dopo la richiesta dei familiari preoccupati per non riuscire a contattarlo, ha escluso la presenza di elementi sospetti. Le cause del decesso non sono state rese pubbliche. Nel messaggio condiviso sui social, Roeser ha raccontato che il fratello soffriva di una grave malattia al fegato, ricordandolo come una persona piena di entusiasmo, energia e progetti.