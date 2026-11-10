L'ESPERIENZA DEL CULTURISMO

Joseph Baena ha iniziato a gareggiare come culturista nel marzo 2026. “Questo è stato il mio debutto da professionista nell’INBA/PNBA, o meglio, il mio debutto nella PNBA, nella categoria Classic Physique Open, e mi sono classificato tra i primi cinque. Quindi sono estremamente orgoglioso di me stesso”, ha dichiarato il ragazzo in un video su Instagram in merito al piazzamento ottenuto nella “fantastica competizione”. Baena ha inoltre menzionato il padre Arnold Schwarzenegger, che prima di diventare attore era stato a sua volta culturista professionista. All’inizio dell’anno, il figlio l’aveva definito “il miglior compagno di allenamento”. La gara di bodybuilding è stata la terza competizione in assoluto per il ragazzo, che si è presentato “in una forma decisamente migliore rispetto alla volta precedente”, una competizione che aveva avuto luogo nel mese di aprile 2026. “È stata una giornata molto emozionante”, ha aggiunto in merito all’ultima gara. Il culturista ha precisato di essersi sentito “bene” durante il confronto con gli altri professionisti e ha definito “un’esperienza incredibile” il suo debutto nelle competizioni. Ha inoltre rivelato di aver raggiunto l’obiettivo inziale, cioè piazzarsi tra i primi cinque classificati. “So cosa devo fare per migliorare. So cosa serve per migliorare ora”, ha detto. Sempre nel video, Baena ha dichiarato di essere “estremamente orgoglioso di sé stesso per l'impegno profuso", a maggior ragione perché si è allenato in autonomia, senza un coach. “Certo, ho avuto una guida e, come dice sempre mio padre, non esiste l'uomo che si è fatto da sé”, ha aggiunto prima di ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuto, a partire dalla sua famiglia e dalla sua ragazza per proseguire con i fan sui social.