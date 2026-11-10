Arnold Schwarzenegger, il figlio Joseph Baena segue le sue orme come bodybuilderSpettacolo
Il figlio minore dell'attore ha debuttato come professionista nel bodybuilding naturale e ha ottenuto il quinto posto
Joseph Baena, il figlio minore di Arnold Schwarzenegger, ha debuttato come professionista nel bodybuilding naturale. Il 7 novembre 2026 il ragazzo, 29 anni, ha infatti gareggiato nella categoria Classic Physique Open alla INBA PNBA Pro/Am World Cup a El Segundo, in California. e ha esordito così nella Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA), che co-organizza la manifestazione con la International Natural Bodybuilding Association (INBA). Il figlio dell’attore, 79 anni, e di Mildred Baena ha ottenuto il quinto posto e ha condiviso su Instagram un video con la sua routine di pose.
L'ESPERIENZA DEL CULTURISMO
Joseph Baena ha iniziato a gareggiare come culturista nel marzo 2026. “Questo è stato il mio debutto da professionista nell’INBA/PNBA, o meglio, il mio debutto nella PNBA, nella categoria Classic Physique Open, e mi sono classificato tra i primi cinque. Quindi sono estremamente orgoglioso di me stesso”, ha dichiarato il ragazzo in un video su Instagram in merito al piazzamento ottenuto nella “fantastica competizione”. Baena ha inoltre menzionato il padre Arnold Schwarzenegger, che prima di diventare attore era stato a sua volta culturista professionista. All’inizio dell’anno, il figlio l’aveva definito “il miglior compagno di allenamento”. La gara di bodybuilding è stata la terza competizione in assoluto per il ragazzo, che si è presentato “in una forma decisamente migliore rispetto alla volta precedente”, una competizione che aveva avuto luogo nel mese di aprile 2026. “È stata una giornata molto emozionante”, ha aggiunto in merito all’ultima gara. Il culturista ha precisato di essersi sentito “bene” durante il confronto con gli altri professionisti e ha definito “un’esperienza incredibile” il suo debutto nelle competizioni. Ha inoltre rivelato di aver raggiunto l’obiettivo inziale, cioè piazzarsi tra i primi cinque classificati. “So cosa devo fare per migliorare. So cosa serve per migliorare ora”, ha detto. Sempre nel video, Baena ha dichiarato di essere “estremamente orgoglioso di sé stesso per l'impegno profuso", a maggior ragione perché si è allenato in autonomia, senza un coach. “Certo, ho avuto una guida e, come dice sempre mio padre, non esiste l'uomo che si è fatto da sé”, ha aggiunto prima di ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuto, a partire dalla sua famiglia e dalla sua ragazza per proseguire con i fan sui social.
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IL RAPPORTO CON IL PADRE
In un’intervista rilasciata alla rivista GQ nell'aprile 2026, Joseph Baena aveva rivelato di aver iniziato il percorso nel bodybuilding anche grazie all’aiuto del padre Arnold Schwarzenegger, che l'aveva supportato durante gli anni del college. "Mio padre mi ha regalato l'enciclopedia del bodybuilding", aveva raccontato. “La stavo sfogliando, cercando di imparare come far crescere i bicipiti, e mi sono innamorato del sollevamento pesi. Mi sono innamorato dell'alimentazione sana. Mi sono innamorato di imparare a conoscere il corpo e come reagisce all'allenamento, e ne sono diventato molto appassionato”. Alla domanda sull’esperienza di allenamento al fianco del celebre padre, con il quale era stato immortalato alla Gold’s Gym di Venice Beach, in California, il ragazzo aveva risposto senza alcun dubbio: “È il miglior compagno di allenamento. Non so cosa dire”. Sembra quindi l’inizio di una nuova strada che sembra già dare i suoi migliori frutti.
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