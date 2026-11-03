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Missione: Salvare il Natale, il trailer del film con Schwarzenegger su Prime a dicembre

Cinema

Vittoria Romagnuolo

Amazon MGM Studios via Webphoto

Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale del film che mette insieme le due icone del cinema d'azione in un'avventura incredibile per tutta la famiglia. La commedia natalizia arriverà in streaming il 2 dicembre

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Manca più di un mese e mezzo al Natale ma sul piccolo schermo la magia delle feste inizia molto prima. 
Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di Missione: Salvare il Natale a un mese esatto dal debutto in streaming del film sulla piattaforma, una clip di oltre due minuti e mezzo di immagini montate, che anticipa le atmosfere della nuova commedia natalizia di Adam Shankman (già regista di Come d'incanto 2), che vede insieme per la prima volta Arnold Schwarzenegger e Alan Ritchson, complici di una missione davvero speciale. 
A Babbo Natale hanno rubato il sacco coi doni e tocca all'eroe di Reacher recuperarlo.
L'avventura è attesa in streaming sulla piattaforma il 2 dicembre

Una rapina per salvare le feste 

"Il maleducato incontra il buono", si legge nel trailer: di chi parliamo? Il primo è Alan Ritchson, il secondo è Arnold Schwarzenegger, due volti che si ritrovano a ricoprire ruoli inediti - soprattutto il secondo - in un'avventura carica di magia, risate e azione
Il Natale è arrivato e a Babbo Natale (Schwarzenegger) è stato sottratto il sacco coi doni.
L'operazione di recupero dovrà essere rapida e per l'occasione viene chiamato in causa Vance (Ritchson), un ladro avvezzo a ogni tipo di missione, o quasi.
L'avversaria è la scaltra ladra Nadia Nyce (Awkwafina), che è famosa per essere attratta da tutto ciò che bello e che luccica. 
A Natale tutto brilla, a partire dalle luci della città che il duo composto da Vance e Santa Claus (che diventa un trio con l'aggiunta della figlia piccola del primo, che ha il volto di Berkeley James) vedranno molto da vicino nei numerosi spostamenti aerei a bordo della slitta del secondo. 
La slitta volante e molte altre operazioni magiche sono al centro del trailer ora online e disponibile anche in italiano in basso a questo articolo, clip che insiste sull'incredubilità di Vance, costretto a fidarsi delle prodezze di Santa Claus. 

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Una commedia d'azione natalizia 

Ad animare Missione: Salvare il Natale c'è un vero e proprio dream team per gli amanti del genere action. 
Schwarzenegger e Ritchson, icone del cinema e della serialità d'azione delle rispettive generazioni, si confrontano con Awkawfina, che a sua volta ha interpretato molti ruoli movimentati, dal film Jackpot! al fianco di John Cena, ai film Marvel Studios. 
Come in Ocean's 8, l'attrice interpreta una ladra esperta e le sue doti di star della commedia accrescono il fascino da antagonista di una coppia che per tutta la durata della storia si mette alla prova per trovare un equilibrio che determinerà la riuscita della missione natalizia. 
Non mancano le risate nel film, né le emozioni che scaldano il cuore durante le feste. 
Missione: Salvare il Natale (titolo italiano di The Man With The Bag) vede nel cast la presenza anche di Michael Cyril Creighton, Lisa Koshy, Kyle Mooney
Dal giorno dell'uscita su Prime Video, il film sarà disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

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Un mese ricco di nuove proposte, tra cui spiccano le pellicole Original realizzate per la tv e prime visioni di titoli provenienti dalle sale e dai maggiori festival internazionali. In elenco, molte commedie sentimentali, black comedy e i primi film natalizi, da guardare in famiglia ed entrare nell'atmosfera delle feste. Poi: film d'azione, sci-fi, thriller e adattamenti da celebri bestseller A cura di Vittoria Romagnuolo

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