Manca più di un mese e mezzo al Natale ma sul piccolo schermo la magia delle feste inizia molto prima. Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di Missione: Salvare il Natale a un mese esatto dal debutto in streaming del film sulla piattaforma, una clip di oltre due minuti e mezzo di immagini montate, che anticipa le atmosfere della nuova commedia natalizia di Adam Shankman (già regista di Come d'incanto 2), che vede insieme per la prima volta Arnold Schwarzenegger e Alan Ritchson , complici di una missione davvero speciale. A Babbo Natale hanno rubato il sacco coi doni e tocca all'eroe di Reacher recuperarlo. L'avventura è attesa in streaming sulla piattaforma il 2 dicembre .

Una rapina per salvare le feste

"Il maleducato incontra il buono", si legge nel trailer: di chi parliamo? Il primo è Alan Ritchson, il secondo è Arnold Schwarzenegger, due volti che si ritrovano a ricoprire ruoli inediti - soprattutto il secondo - in un'avventura carica di magia, risate e azione.

Il Natale è arrivato e a Babbo Natale (Schwarzenegger) è stato sottratto il sacco coi doni.

L'operazione di recupero dovrà essere rapida e per l'occasione viene chiamato in causa Vance (Ritchson), un ladro avvezzo a ogni tipo di missione, o quasi.

L'avversaria è la scaltra ladra Nadia Nyce (Awkwafina), che è famosa per essere attratta da tutto ciò che bello e che luccica.

A Natale tutto brilla, a partire dalle luci della città che il duo composto da Vance e Santa Claus (che diventa un trio con l'aggiunta della figlia piccola del primo, che ha il volto di Berkeley James) vedranno molto da vicino nei numerosi spostamenti aerei a bordo della slitta del secondo.

La slitta volante e molte altre operazioni magiche sono al centro del trailer ora online e disponibile anche in italiano in basso a questo articolo, clip che insiste sull'incredubilità di Vance, costretto a fidarsi delle prodezze di Santa Claus.