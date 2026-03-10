L'attore ha confermato che il prossimo capitolo della saga dedicata al barbaro di Robert E. Howard si farà e avrà un timoniere d'eccezione: Christopher McQuarrie. Il regista di Mission: Impossible scriverà e dirigerà King Conan, un progetto che punta a mostrare il guerriero nella sua stagione più dura. Non è l'unica notizia: tra i piani della star ci sono anche contatti per un ritorno nel mondo di Predator e una sceneggiatura pronta per il seguito di Commando

Arnold Schwarzenegger si prepara a tornare dove tutto è iniziato. Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, Christopher McQuarrie siederà dietro la macchina da presa per King Conan. Il regista, braccio destro di Tom Cruise negli ultimi capitoli di Mission: Impossible, si occuperà anche della sceneggiatura. L’obiettivo è riportare su schermo il personaggio nato nel 1932 dalla penna di Robert E. Howard, mostrandolo con il peso degli anni sulle spalle. Non sarà un’operazione nostalgia, ma il racconto di un uomo che ha visto tutto e che ora deve difendere ciò che resta del suo potere.

Sangue, magia e il trono perduto

La conferma è arrivata direttamente dalla voce di Schwarzenegger durante l’Arnold Sports Festival a Columbus, in Ohio. L'attore non ha usato giri di parole per descrivere la trama del nuovo film: “È una storia grandiosa, Conan è stato re per 40 anni, poi si è adagiato e ora viene costretto ad abbandonare il regno. Poi ci sono i conflitti, ovviamente, e poi in qualche modo torna, e ci sono follia, violenza, magia e creature”. Arnold punta sulla forza bruta del racconto, supportata dai budget odierni: “Oggi abbiamo a disposizione effetti speciali sofisticati, e il sistema degli studios ha un sacco di soldi per rendere quei film davvero grandiosi. Quindi non vedo l'ora di vedere tutti quei progetti”.