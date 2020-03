di Matteo Rossini

In queste settimane tantissimi volti del mondo dello spettacolo stanno creando iniziative e raccolte fondi per sostenere la lotta contro il Coronavirus. Rihanna ha appena donato cinque milioni di dollari a supporto della ricerca, vediamo i dettagli.

Coronavirus: le iniziative delle star di Hollywood

La diffusione del Coronavirus ha avuto effetti a catena in tutto il mondo, tra le conseguenze anche l’annullamento e il rinvio di numerosi e importanti eventi di risonanza mondiale, tra questi le Olimpiadi, gli Europei di calcio e la sessantacinquesima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Nel frattempo alcune star di Hollywood hanno pubblicato video e foto per incoraggiare le persone in un momento di grande difficoltà, tra loro Gal Gadot che ha realizzato un filmato con alcuni volti noti dello showbiz internazionale, Lady Gaga che ha condiviso uno scatto della sua quarantena e Taylor Swift che ha ribadito l’importanza di rimanere a casa, questa una parte del suo lungo messaggio: “Questo è il momento di cancellare i programmi, isolarsi veramente il più possibile, e non dovete pensare che qualora non vi sentiate malati non possiate trasmettere qualcosa alle persone anziane o vulnerabili a questa cosa. È un periodo davvero difficile ma dobbiamo fare sacrifici in questo preciso istante”.

Parallelamente Miley Cyrus sta tenendo compagnia al pubblico con dirette sul suo profilo Instagram che vanta più di cento milioni di follower mentre il cantante dei Thirty Seconds To Mars (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha dato il via al “Jared Leto Cinema Club”.

Rihanna: la donazione di cinque milioni di euro

In queste ore Rihanna ha conquistato i media internazionali per la donazione a supporto della lotta contro il Coronavirus. Infatti, la cantante ha messo a disposizione la cifra di cinque milioni di dollari per personale medico e attrezzature necessarie. La notizia è stata annunciata tramite il profilo Instagram ufficiale della sua fondazione.