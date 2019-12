Mika in concerto a Livorno: info e scaletta

Con il suo “Revelation tour” Mika sta presentando al pubblico il suo nuovo album “My Name Is Michael Holbrook” con le tante date nei palasport italiani. Il prossimo appuntamento in programma si terrà lunedì 2 dicembre al Modigliani Forum di Livorno. Di seguito tutte le info per arrivare preparati al concerto: orari, biglietti e la possibili scaletta del live.

Mika a Livorno: tutte le info sul concerto

Continuano le tappe italiane del “Revelation tour” di Mika, che ha preso il via lo scorso 10 novembre da Londra per poi arrivare nelle città di tutta Europa. La data di Livorno sarà la penultima occasione del 2019 per assistere allo show di Mika nel nostro Paese, dopodiché l’artista prederà il volo per Francia, Belgio e Lussemburgo, per poi tornare in Italia a inizio febbraio 2020. Il concerto di Livorno si terrà nella serata di lunedì 2 dicembre, nella cornice del Modigliani Forum. L’orario d’apertura delle porte è previsto per le 19:00, alle ore 20:30 ci sarà l’opening act di Wrongonyou e Mika salirà sul palco alle ore 21:30. I biglietti per assistere allo show sono ancora disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, ma alcuni settori hanno già registrato il tutto esaurito. I prezzi per i posti ancora disponibili sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): parterre in piedi 46 euro, primo anello numerato 64 euro, secondo anello centrale numerato 63 euro, secondo anello numerato 57 euro, terzo anello centrale numerato 48 euro, terzo anello non numerato 40 euro. Per i soci del programma Cartafreccia di Trenitalia è stata riservata un’esclusiva promozione: con l’offerta Revelation Train si avrà diritto all’acquisto di fino a due biglietti per i concerti del Revelation Tour di Mika ad un prezzo speciale di 34,50 euro per il parterre in piedi o di 51,75 euro per il primo anello centrale numerato (diritti di prevendita inclusi). I biglietti, in quanto soggetti alla nuova normativa, sono nominali. Il Modigliani Forum di trova in via Veterani dello Sport 8 a Livorno.

La possibile scaletta del concerto

Durante il “Revelation tour” Mika sta presentando al pubblico il suo nuovo album “My Name Is Michael Holbrook”, uscito il 4 ottobre 2019 per Polydor / Universal Music. Pertanto, in scaletta saranno sicuramente presenti molti brani contenuti in quest’ultimo disco, tra cui i singoli “Ice Cream”, “Tiny Love”, “Sanremo”, “Dear Jealousy”, “Tomorrow” e tanti altri. Aspettatevi ampio spazio anche per i grandi successi di Mika, hit che vi faranno cantare, ballare ed emozionare come “Relax (Take It Easy)”, “Happy Ending”, “Love Today”, “We Are Golden” e “Grace Kelly”. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita dal cantante durante le precedenti date del “Revelation tour”; ricordiamo che le canzoni presentate al concerto di Livorno potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.