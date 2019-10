Achille Lauro in concerto a Bologna: info e scaletta

Il “Rolls Royce Las Vegas tour” di Achille Lauro farà tappa a Bologna: l’appuntamento è per giovedì 10 ottobre al Pala Estragon. I motori sono pronti per dare il via a uno show curato in ogni dettaglio, tra luci e scenografia. La data bolognese ha già registrato il sold out, pertanto non sono più disponibili ulteriori biglietti. Di seguito riportiamo tutte le info utili per arrivare preparati al concerto di Achille Lauro, tra cui gli orari e la possibile scaletta del live.

Achille Lauro a Bologna: tutte le info sul concerto

Achille Lauro è attualmente impegnato nel suo “Rolls Royce Las Vegas tour”, durante il quale sta facendo tappa nei club più importanti d’Italia. Le date in corso erano inizialmente previste a maggio 2019, poi rimandate al mese di ottobre: i biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date in ciascuna città. Il tour è stato posticipato a causa dei tanti impegni del cantante dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019: «Quando avevamo comunicato le date del tour sapevamo che avrei partecipato a Sanremo ma mai avrei immaginato che quell’esperienza sarebbe stata per me un successo così importante […] Abbiamo deciso di spostare le date del tour ad ottobre perché io possa incontrare tutti agli instore e al tempo stesso preparare e portare sul palco lo show più imponente che io abbia mai fatto». Achille Lauro sarà in concerto a Bologna giovedì 10 ottobre, sul palco del Pala Estragon. Il live è sold out, pertanto non saranno disponibili ulteriori biglietti in cassa né online. I cancelli apriranno alle ore 19:00, mentre l’inizio dello show è previsto per le 21:00. Il PalaEstragon si trova in via Stalingrado 38 a Bologna, proprio affianco all’Estragon Club. La struttura è facilmente raggiungibile in auto (uscita 7 bis della tangenziale, pochi metri dopo, sulla destra, troverete l’ingresso del Parco Nord e relativi parcheggi) o con i mezzi pubblici (linea 25 – fermata parcheggio Parco Nord, o linea 68 fino al capolinea Camping Città di Bologna).

La possibile scaletta del concerto

Durante il “Rolls Royce Las Vegas tour” Achille Lauro presenterà al pubblico i brani del suo ultimo e fortunatissimo disco “1969”, uscito lo scorso 12 aprile per Sony Music dopo l’esperienza sanremese. Pertanto, protagonisti della serata saranno sicuramente i brani che compongono l’album: canzoni come “Rolls Royce”, “C’est la vie”, la title track “1969”, “Zucchero”, “Delinquente” e “Je t’aime”. Immancabili anche le precedenti hit del trapper romano, come “Thoiry Remix”, “Mamacita”, “Ulalala”. Secondo le ultime dichiarazioni di Lauro, durante il “Rolls Royce Las Vegas tour” sarà data anche un’anteprima di “1990”, prossimo progetto discografico del cantante che verrà completato negli Stati Uniti d’America, subito dopo la conclusione dell’attuale tournée nei club. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Achille Lauro all’Atlantico di Roma, senza le canzoni eseguite con le special guest (che non saranno presenti al concerto di Bologna). Ricordiamo che i brani presentati al Pala Estragon il 10 ottobre potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista.