Achille Lauro: fuori il video di "1969"

Woodstock compie 50 anni e l’atmosfera di quel mitico concerto rivive nel nuovo video di Achille Lauro, “1969”, pubblicato il 4 luglio 2019.

Atmosfera hippie

Per girare il video di “1969”, Achille Lauro aveva lanciato una call in sui social in cui invitava i suoi fan a presentarsi al Parco Sempione di Milano il 24 giugno per un flower party dalle atmosfere anni ‘70. Si sono presentati in tanti, abbigliati con camicie a fiori e vestiti hippie. Sul palco, Achille Lauro con Boss Doms e la band, per una festa in pieno stile Woodstock. Il video, diretto da Mattia di Tella, si apre con il ballerino Marcello Sacchetta con cappello da cowboy e giacca con le frange, che balla per le strade di Milano coinvolgendo i “passanti”, che sono in realtà dei veri ballerini. Per presentare il video di “1969” su Instagram, Achille Lauro ha cancellato tutti i post precedenti, così come aveva già fatto in occasione del lancio dell’omonimo album.

1969

1969 è l’anno che ha segnato profondamente la nascita dell’uomo moderno, non solo nella musica. Come ricorda lo stesso Achille Lauro nel singolo, il 1969 è l’anno del primo uomo sulla Luna, una tappa fondamentale nella storia dell’umanità. In un’intervista rilasciata a Sky tg24 il trapper-cantautore ha spiegato i motivi per cui è affascinato da quell’epoca: «Gli anni Sessanta e Settanta sono stati di grande cambiamento. James Dean è la gioventù sregolata, la Marilyn Monroe preferisce piangere su una Rolls Royce. Poi Jimi Hendrix con suo immaginario hippie e libertino. Infine Elvis Presley che ha contaminato la mia musica negli ultimi anni. Poi nel 1969 ci sono stati l’allunaggio, il primo cuore artificiale, Woodstock… e poi ho partecipato alla 69ma edizione del Festival di Sanremo». Proprio a Sanremo, con il brano “Rolls Royce”, Achille Lauro è stato uno dei più discussi, a causa di alcuni riferimenti nel testo della canzone che, secondo alcuni, sarebbero da attribuire a sostanze illecite.

Rolls Royce Tour 2019

Intanto, prosegue il “Rolls Royce Tour 2019” di Achille Lauro, che si è da poco esibito anche al Radio Italia Live dal Foro Italico di Palermo, dove ha suonato con il fido Boss Doms proprio i tre singoli estratti dall’album finora. Il cantante sta mettendo appunto un tour autunnale che promette essere «lo show più imponente che abbia mai fatto», ma nel frattempo è ancora possibile ascoltarlo in giro per l’Italia. Queste le prossime date confermate, ma non è escluso che Achille Lauro decida di aggiungerne qualche altra all’ultimo momento:

18 luglio al Festival delle Invasioni di Cosenza

25 luglio all’Udine Vola di Udine

27 luglio al Gruvillage Festival di Grugliasco (Torino)

10 agosto all’Arena di Rimini

15 agosto al Festival Anime Note di Noci (Bari)

17 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (Livorno)

21 agosto a La Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca)

6 settembre al Wake Up Festival di Mondovì (Cuneo)

I biglietti per partecipare ai concerti sono disponibili su TicketOne e sulle altre piattaforme autorizzate, a un prezzo di partenza di 26 euro.