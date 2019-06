Achille Lauro: il nuovo singolo è "1969"

Il singolo “1969” è ufficialmente entrato in rotazione radiofonica a partire dal 7 giugno 2019 e ha dato il via alla stagione estiva di Achille Lauro. Il rapper di “Rolls Royce” cavalca il successo e annuncia l’arrivo imminente del “Rolls Royce Tour 2019”.

“1969”, nuovo singolo di Achille Lauro

Dopo lo straordinario successo del brano sanremese “Rolls Royce”, brano prodotto da Boss Doms con Frenetik e Orang3 per la kermesse sanremese del 2019, Achille Lauro lancia la sua estate con l’arrivo del nuovo singolo, “1969”, in rotazione radiofonica dal 7 giugno 2019. Il brano è la title track del disco del 2019 del rapper, uscito il 12 aprile per l’etichetta discografica Sony Music. Il titolo dell’album fa riferimento all’anno di alcuni degli eventi simbolici più rivoluzionari del novecento: il Rooftop Concert dei Beatles, l’arresto di Jim Morrison per atti osceni in luogo pubblico, il primo impianto di cuore artificiale, il matrimonio tra Yoko Ono e John Lennon, il primo allunaggio, il festival di Woodstock, l’uscita di “Satyricon” di Fellini, “Easy Rider”, l’album “Led Zeppelin II” e il millesimo goal di Pelé. “1969” è un disco che si discosta dalla produzione precedente, che esplorava sonorità samba trap, e affonda le sue radici nel pop rock, alla ricerca del cantautorato rock italiano che si ispira alle icone come Vasco Rossi, Lucio Battisti e Rino Gaetano.

Rolls Royce Tour 2019: le date

Si prospetta un’estate fitta di appuntamenti per Achille Lauro, che il 21 maggio ha ufficialmente annunciato le date del suo tour “Rolls Royce” 2019. Il calendario è in costante aggiornamento, ma ecco le date annunciate fino a questo momento:

15 giugno, Castellaneta Marina (TA) @ Nafoura

22 giugno, Milano @ Party Like a DJ (Radio Deejay)

28 giugno, Francavilla al Mare (CH) @ Piazza Sirena

29 giugno, Palermo @ Radio Italia Live

13 luglio, Genova @ Arena del Mare

24 giugno, Milano @ Parco Sempione, Bar Bianco (dresscode: figli dei fiori)

25 luglio, Udine @ Udine Vola – Piazza Castello

27 luglio, Grugliasco (TO) @ Gruvillage Festival

14 agosto, Lecce @ Sottosopra Fest Pala Live

15 agosto, Noci @ Anime Note Fesival Foro Boario

17 agosto, Castiglioncello (LI) @ Castello Pasquini

21 agosto, Marina di Pietrasanta (LU) @ La Versiliana

6 settembre, Mondovì (CN) @ Wake Up Festival, Piazza G. Jemina

3 ottobre, Firenze @ Tuscany Hall

4 ottobre, Roma @ Atlantico Live

7 ottobre, Milano @ Fabrique

10 ottobre, Bologna @ PalaEstragon

11 ottobre, Torino @ Teatro Concordia

13 ottobre, Napoli @ Casa della Musica

I biglietti per i vari concerti del “Rolls Royce Tour 2019” sono disponibili sulle rispettive piattaforme di prevendita, tra cui anche TicketOne, a una cifra di partenza di 26 euro per alcune delle date. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account.