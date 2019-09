Achille Lauro, il nuovo singolo è "Delinquente"

Dopo essere stato ospite nella terza puntata delle Audizioni di X Factor 2019, Achille Lauro torna in radio con un nuovo singolo, “Delinquente”, in rotazione a partire dal 27 settembre.

Delinquente, la dedica a Kurt Cobain

“Delinquente” è il quarto singolo estratto da “1969”, l’ultimo album di Achille Lauro, distribuito da Sony Music Italy e prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e Boss Doms. Precedentemente, il cantante aveva pubblicato “Rolls Royce”, presentata al 69esimo Festival di Sanremo, “C’est la vie” e la title-track. La nuova canzone di Achille Lauro è un pezzo rock, molto travolgente, in cui l’artista critica la società e le sue contraddizioni ma è soprattutto una dedica a Kurt Cobain, una vera e propria icona della musica anni ‘90. Nel testo del brano, infatti, c’è una frase che dice “Al bar delle star, la giacca di pelle / In paradiso con Kurt”. Non è ancora stato rilasciato un video ufficiale della canzone.

Non è la prima volta che Achille Lauro omaggia i miti del passato, in “Rolls Royce” sono tanti gli artisti che vengono citati nel testo della canzone: da Marilyn Monroe a Jimi Hendrix, fino a Amy Winehouse, Rolling Stones, Axl Rose, Elvis Presley, solo per citarne alcuni. Proprio per “Rolls Royce”, il cantante è stato oggetto di una feroce critica durante l’ultimo Festival di Sanremo, a causa di alcuni riferimenti nel testo della canzone che, secondo alcuni, sarebbero da attribuire a sostanze illecite.

Achille Lauro è stato anche uno dei protagonisti della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, grazie alla partecipazione al corto “Happy Birthday” di Lorenzo Giovenga.

Rolls Royce Las Vegas Tour, il tour di Achille Lauro

Nel frattempo, Achille Lauro scalda i motori per il “Rolls Royce Las Vegas Tour”, uno show a 360 gradi in cui il cantante darà sfoggio delle sue doti di performer. Il primo appuntamento è previsto per il 3 ottobre a Firenze, mentre la chiusura del tour è a Napoli il 13 ottobre. Con Lauro saranno sul palco il fedele Boss Doms e la band formata da Nicola Iazzi al basso, Mattia Tedesco alle chitarre e Marco Lanciotti alla batteria. Parlando del tour autunnale, il cantante aveva annunciato che sarà «lo show più imponente che abbia mai fatto». Tanti gli ospiti che regaleranno la loro presenza nelle date di Milano e Roma, tra gli artisti già annunciati, Fred De Palma, Stash dei The Kolors, Noyz Narcos, Emis Killa, Cosmo, Quentin 40 e la special guest Marcelo Burlon per il concerto di Milano e Fabrizio Moro, Clementino, Anna Tatangelo, Rocco Hunt e una secret special guest per l’appuntamento nella Capitale.

Queste le date confermate finora del “Rolls Royce Las Vegas Tour” di Achille Lauro:

3 ottobre - Tuscany Hall di Firenze

4 ottobre - Atlantico Live di Roma (SOLD OUT)

5 ottobre - Atlantico Live di Roma

7 ottobre - Fabrique di Milano

10 ottobre - Estragon di Bologna (SOLD OUT)

11 ottobre - Teatro Concordia di Venaria Reale (TO)

13 ottobre - Casa della Musica di Napoli

Il tour di Achille Lauro è prodotto da Friends & Partners, i biglietti sono disponibili presso i punti vendita autorizzati e sul sito di TicketOne.