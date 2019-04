Achille Lauro, il nuovo singolo è "C'est la vie": il testo

Con un comunicato stampa inviato ai giornalisti, Achille Lauro aveva annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “C’est la vie”. L’artista aveva spiegato che il brano era nato come tentativo di fermare uno stato d’animo, come una fotografia che immortala un momento. La scelta tra l’abbandono e l’abbandonarsi a qualcuno. La visione cinica dell’amore, visto come il dare a qualcuno la possibilità di ucciderti e sperare che non lo faccia. “C’est la vie” è il secondo singolo di “1969”, l’album in uscita il 12 aprile. Dopo il grande successo di “Rolls Royce”, presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, c’è grande attesa per il nuovo progetto di Achille Lauro che ha scelto come titolo “1969” non a caso. Si tratta di un riferimento all’anno simbolo della storia contemporanea. L'anno del primo passo dell'uomo sulla Luna. Ma soprattutto, per la musica di Lauro, l'anno del Festival di Woodstock, i cui personaggi sono stati celebrati nella canzone “Rolls Royce". E anno di cui nel 2019 ricorre il 50esimo anniversario.

Il testo di "C'est la vie"

L’album è stato anticipato dal singolo “C’est la vie”. Achille Lauro aveva rivelato parti del brano sul suo gruppo Telegram. Questo il testo della canzone:

Tu sei Lucifero vestita, sì, con orli e perle

Tu ti incateni in mezzo al fuoco e dici “viemmi a prende”

Il nostro amore delicato è uno zucchero amaro

Che ci vogliamo solo quando poi più non possiamo

E sto cadendo nel burrone di proposito

Mi sto gettando dentro al fuoco, dimmi “amore no”

Finiranno anche le fiamme ma il dolore no

E non puoi uccidere l’amore, ma l’amore può

Capisci

So che puoi farlo, finiscimi

Aspetto la fine, tradiscimi

Poi dimmi “è finita”, zittiscimi

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

E questa strana fiaba poi che fine ha

È la più grande storia raccontata mai

Siamo soli in cento personalità

Mentiamo promettendo a noi non finirà

E sono sempre i miei pensieri rigirati e basta

La nostra storia che continua su pezzi di carta

La nostra storia mai finita che non ha una fine

Perché torno come il diavolo a rubare vite

Capisci

So che puoi farlo, finiscimi

Aspetto la fine, tradiscimi

Poi dimmi: “È finita”, zittiscimi

Capisci

So che puoi farlo, finiscimi

Aspetto la fine, tradiscimi

Poi dimmi: “È finita”, zittiscimi

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

Amore mio lo so

Come sapessi già

Profondi vuoti e poi

So come finirà

Capisci

So che puoi farlo, finiscimi

Aspetto la fine, tradiscimi

Poi dimmi “è finita”, zittiscimi

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

Il tour di Achille Lauro

A partire da maggio, Achille Lauro promuoverà il suo nuovo album in un tour nei migliori club d’Italia. Queste sono tutte le date confermate fino ad oggi: