Achille Lauro pubblica una poesia sul suo canale Telegram

Achille Lauro ha scelto Telegram per aggiornare i suoi fan sulle novità riguardanti l’album "1969", in uscita il prossimo 12 aprile. In occasione dell’arrivo del nuovo progetto discografico, il cantante ha aperto un canale sulla piattaforma di messaggistica e in pochi giorni ha superato i 30 mila iscritti. Un mezzo di comunicazione per parlare in prima persona con chi lo sostiene e aspetta con trepidazione l’album dopo il grande successo del singolo “Rolls Royce”. In attesa dell’uscita, Achille Lauro ha pubblicato uno sfogo personale per far capire il momento che sta attraversando. Il messaggio è datato 29 marzo, probabilmente il giorno in cui verrà pubblicato il nuovo singolo tratto dall’album. Questo il testo scritto dall’artista per i suoi fan:

«Ciao, questa notte alle 00:00 vi invierò una lettera. È una poesia che ho scritto. Quando ho iniziato con tutto questo volevo solo arrivare all’anima delle persone; volevo lasciare nelle canzoni qualcosa di intimo, forse perché non c’era nessuno che mi ascoltasse. Oggi, invece, quando scrivo ciò che provo mi sento derubato. A nessuno interessa lo stato d’animo che c’è dietro: che sia odio, che sia amore o che siano entrambe le cose, in troppi vedono solo la superficie. Ho deciso quindi di condividere con voi le parole di questa lettera cosicché il loro significato rimanga intatto. Vi chiedo di pubblicarla sui social, di dire che l’ho scritta solo per voi e dedicarla a qualcuno. Ci incontriamo alle 00:00. Qui».

La poesia scritta da Achille Lauro

Dopo questo messaggio, Achille Lauro ha pubblicato un’immagine dove è raffigurata una poesia scritta a mano. Inoltre ha inviato un audio dove recita le stesse parole accompagnato da un motivo musicale. Questo il testo della poesia:

Tu sei Lucifero

vestita di orli e di perle,

tu ti incateni in mezzo al fuoco

e dici ‘vienimi a prendere’.

Il nostro amore delicato è come fosse zucchero amaro,

alla fine ci vogliamo solo quando non si può più.

Sto cadendo nel burrone di proposito, consapevole,

mi sto gettando nel burrone, dentro un fuoco alto come palazzi,

voglio che tu dica ‘amore non farlo’.

Ho bisogno di sentirlo.

Queste fiamme finiranno ma quello che è stato resterà.

È vero, non puoi uccidere l’amore ma l’amore lui può.

Capisci so che puoi farlo

Finiscimi

Aspetto la nostra fine, tradiscimi.

Poi dimmi ‘È finita’ e zittiscimi.

sono pronto.

C’est la vie.

Le date dell'instore tour e del tour nei club

Dopo l’uscita dell’album, Achille Lauro è atteso da un instore tour in programma dal 12 al 20 aprile e da un tour nei migliori club d’Italia.

Venerdì 12 aprile

Ore 17:00 a Milano – Mondadori Megastore (Piazza Duomo, 1)

Sabato 13 aprile

Ore 14:30 a Genova – La Feltrinelli (Via Ceccardi, 16)

Ore 18:00 a Torino – Mondadori Bookstore (Via Monte di Pietà, 2 ang. Via Roma)

Domenica 14 aprile

Ore 14:30 a Verona – La Feltrinelli (Via Quattro Spade, 2)

Ore 18:00 a Stezzano (BG) – Media World c/o CC Le Due Torri (Via Guzzanica, 62/64)

Lunedì 15 aprile

Ore 15:00 a Firenze – Galleria Del Disco (sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella)

Ore 18:00 a Lucca – Sky Stone & Songs (Piazza Napoleone, 22)

Martedì 16 aprile

Ore 15:00 a Roma – Discoteca Laziale (Via Mamiani, 62)

Ore 18:30 a Napoli – La Feltrinelli (Stazione Centrale Piazza Garibaldi)

Mercoledì 17 aprile

Ore 14:30 a Bari – La Feltrinelli (Via Melo, 119)

Ore 18:00 a Foggia – Mondadori Bookstore (Via Guglielmo Oberdan, 9-11)

Venerdì 19 aprile

Ore 15:00 a Forlì – Mondadori Bookstore c/o CC Mega (Corso della Repubblica, 144)

Ore 18:00 a Bologna – Semm Music Store & More (Via Oberdan, 24F)

Sabato 20 aprile

Ore 14:30 a Varese – Varese Dischi (Galleria Manzoni, 3)

Ore 18:00 a Como – F.lli Frigerio Dischi (Via Garibaldi, 38)

Queste invece le date del suo tour in programma da maggio: