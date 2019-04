Achille Lauro, le date dell'instore tour

Il prossimo 12 aprile arriverà nei negozi fisici e digitali il nuovo album di Achille Lauro dal titolo “1969”. Il nuovo lavoro discografico uscirà con l’etichetta discografica Sony Music Italia e sarà disponibile in digitale, in cd, in cd con hardcover book e in vinile. Il rapper romano ha reso note anche le date dell’instore tour che lo porterà in giro per l’Italia per firmare le copie del nuovo disco e abbracciare i suoi fan.

Le date del firmacopie

Il fimacopie di Achille Lauro, organizzato in occasione dell’uscita del nuovo disco “1969”, partirà da Milano il 12 aprile, che è anche il giorno della pubblicazione dell’album, e si concluderà a Como il 20 aprile. Si tratta, in totale, di quindici appuntamenti che faranno tappa anche a Genova, Torino, Verona, Bergamo, Firenze, Lucca, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Forlì, Bologna e Varese. Queste sono tutte le date ufficiali rese note da Achille Lauro sui social:

12 aprile, Milano – Mondadori Megastore, Piazza Duomo, 1 – ore 17:00

13 aprile, Genova – La Feltrinelli, via Ceccardi, 16 – ore 14:30

13 aprile, Torino – Mondadori Bookstore, via Monte di Pietà, 2 ang. via Roma – ore 18:00

14 aprile, Verona – La Feltrinelli, via Quattro Spade, 2 – ore 14:30

14 aprile, Stezzano (BG) – Media World c/o CC Le Due Torri, via Guzzanica, 62/64 – ore 18:00

15 aprile, Firenze – Galleria Del Disco, sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella – ore 15:00

15 aprile, Lucca – Sky Stone & Songs, piazza Napoleone, 22 – ore 18:00

16 aprile, Roma – Discoteca Laziale, via Mamiani, 62 – ore 15:00

16 aprile, Napoli – La Feltrinelli, Stazione Centrale Piazza Garibaldi – ore 18:30

17 aprile, Bari – La Feltrinelli, via Melo, 119 – ore 14:30

17 aprile, Foggia – Mondadori Bookstore, via Guglielmo Oberdan, 9-11 – ore 18:00

19 aprile, Forlì – Mondadori Bookstore c/o CC Mega, Corso della Repubblica, 144 – ore 15:00

19 aprile, Bologna – Semm Music Store & More, via Oberdan, 24F – ore 18:00

20 aprile, Varese – Varese Dischi, Galleria Manzoni, 3 – ore 14:30

20 aprile, Como – F.lli Frigerio Dischi, via Garibaldi, 38 – ore 18:00

Il nuovo album “1969”

Dopo il successo di “Rolls Royce”, brano presentato durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, Achille Lauro ha reso noti il titolo, la data di uscita e la copertina del nuovo album “1969”, che arriva a meno di un anno di distanza dall’ultima fatica discografica del rapper. L’annuncio del nuovo lavoro è stato anticipato da un’azione insolita ma significativa: Achille Lauro ha resettato il suo account su Instagram e ha postato una sola foto che ritrae una stella della Walk of Fame e la data 12 aprile 1969. Ha poi spiegato che «la nuova musica sarà diversa. Sto cambiando ancora. Non ho mai fatto nulla del genere e ho pensato fosse arrivato il momento di condividerla con voi. Riflessioni intime, nascoste. Sto rinascendo ancora». Sulla copertina di “1969” c’è il volto di Achille Lauro circondato da alcune icone degli anni Sessanta e Settanta, come Elvis, Marylin Monroe, Jimi Hendrix, ma anche le immagini di una Rolls Royce e di una colomba bianca.

Le date dei concerti estivi

A partire da maggio, i fan potranno vedere dal vivo Achille Lauro anche nel corso del tour estivo che lo porterà a Napoli, Roma, Torino, Milano, Firenze, Bologna, Lecco, Treviso e Lecce. Queste sono tutte le date confermate fino ad oggi: