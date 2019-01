Achille Lauro in tour nel 2019: le date dei concerti

Il 2019 sarà un anno ricco di sorprese per i fan di Achille Lauro che, nel pieno dei preparativi per la partecipazione al Festiva di Sanremo, ha annunciato anche le date del tour 2019, che lo porterà sui palchi dei più importanti club italiani.

Gli appuntamenti con l’Achille Lauro Live 2019

Il tour annunciato da Achille Lauro partirà il 10 maggio da Napoli e si concluderà l’8 giugno a Treviso. Si tratta, per il momento, di otto appuntamenti nei principali club d’Italia, dove sicuramente il rapper romano porterà sul palco i suoi più importanti successi, il brano “Rolls Royce” con cui gareggerà all’edizione 2019 del Festiva di Sanremo e probabilmente anche i brani del nuovo album che dovrebbe uscire a primavera. I biglietti dei concerti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 16 gennaio, mentre nei punti vendita autorizzati potranno essere acquistati dal 23 gennaio.

Le date dell’Achille Lauro Live 2019

10 maggio, Casa della Musica – Napoli

11 maggio, Atlantico Live – Roma

18 maggio, Teatro della Concordia – Venaria Reale (TO)

19 maggio, Fabrique – Milano

23 maggio, Tuscany Hall Teatro – Firenze

24 maggio, PalaEstragon – Bologna

7 giugno, Nameless Music Festival – Barzio (LC)

8 giugno, Core Festival – Treviso

La partecipazione al Festival di Sanremo e un nuovo album

Achille Lauro parteciperà anche alla 69° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Rolls Royce”, con la direzione d’orchestra del maestro Enrico Melozzi. Subito dopo questo importante appuntamento, arriverà a primavera il nuovo album di inediti, con l’etichetta discografica Sony Music Italia. Il disco seguirà a “Pour l’amour”, pubblicato il 22 giugno 2018.

La pubblicazione del libro “Sono io Amleto” e il firmacopie

Per il 2019 Achille Lauro ha deciso di non farsi mancare nulla. Oltre alla partecipazione al Festival di Sanremo, al nuovo album previsto a primavera e al prossimo tour, il rapper romano ha voluto anche pubblicare il libro “Sono io Amleto”, uscito il 15 gennaio scorso. «Dentro “Sono io Amleto” – si legge nella sinossi – c’è tutto l’immaginario di Achille Lauro: un mondo lirico e non convenzionale, le lucide visioni di un’anima forgiata dalla solitudine, dalla strada. Come tutta la sua produzione, anche questo libro è una prova di creatività che non si lascia intrappolare in nessun modello, e non segue nessuna regola. Con il suo modo unico di usare la parola e lungo inconsueti percorsi narrativi, Lauro ci guida in un viaggio psichedelico, visionario, malinconico e poetico. Ad accompagnarlo ventitré opere di artisti contemporanei. In un attimo siamo quel bambino silenzioso che sogna di uccidere la Bestia per scappare dal Labirinto, siamo quel ragazzino che si affaccia timido al mondo dei grandi e che fin da subito decide di rompere le regole e infrangere le convenzioni sociali. Ma siamo anche quel giovane uomo che ce l’ha fatta, che ha costruito un impero dalla polvere, che ha sfidato la morte, ha attraversato l’inferno e ha trovato la sua strada nella musica». Achille Lauro presenterà il libro con due appuntamenti, uno a Matera e uno a Milano.

Le date date del firmacopie del libro

Sabato 19 gennaio – Matera, Libreria Giulio Matera, ore 17:30

Martedì 22 gennaio – Milano, La Feltrinelli (piazza Piemonte), ore 18:00

Il Docufilm su Achille Lauro

Infine, in autunno, uscirà il primo docufilm di una trilogia sulla vita e sulla carriera di Achille Lauro, dal titolo “Achille Lauro No Face 1”. Il film racconterà la vita del rapper romano dalla sua infanzia fino al successo e porterà davanti alla cinepresa anche tutti quegli artisti che si sono imbattuti nel suo cammino, come Boss Doms, Cosmo, Gemitaiz, Clementino, Rocco Hunt e Dj Pitch.