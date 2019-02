Sanremo 2019, Achille Lauro al Festival con "Rolls Royce": il testo

Tra le sorprese del Festival di Sanremo 2019 c'è Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, uno dei cantanti presenti nella lista dei 24 big in gara. L'artista romano è il nuovo fenomeno della trap italiana e si è presentato sul palco del Teatro Ariston con la canzone "Rolls Royce", scritta con la collaborazione anche di Davide Petrella, autore già di testi per Cesare Cremonini e Jovanotti. Nella serata dedicata ai duetti, Achille Lauro avrà al suo fianco Morgan, che ritorna al Festival di Sanremo. C'è grande attesa per la loro performance, nel frattempo Achille Lauro sta già stupendo Sanremo con i suoi look stravaganti che richiamano al testo del brano presentato in queste sere. Nella seconda serata del Festival, il trapper ha riscontrato un grandissimo successo piazzandosi nella fascia blu, quella alta, della classifica provvisoria accanto ai più noti Daniele Silvestri, Arisa e Loredana Bertè. A metà percorso della kermesse canora, Achille Lauro può già ritenersi ampiamente soddisfatto.

L'album e il tour in arrivo

Dopo il grande riscontro ricevuto dal suo libro, già alla terza edizione, Achille Lauro è atteso, al termine del Festival di Sanremo, dall'uscita del nuovo album di inediti e dal tour che partirà da Napoli. I biglietti per tutte le date del tour che andrà in scena nei mesi di maggio e giugno, prodotto da Friends & Partners, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Inoltre dopo l’estate dovrebbe arrivare nei cinema il docufilm “Achille Lauro No Face 1” che racconta l'ascesa del trapper. Il brano "Rolls Royce" fotografa icone della musica e dello stile di varie epoche. Ha un sound quasi rock’n’roll. È un esperimento che rievoca gli anni ’70 e ’80. Lo stesso Achille Lauro ha descritto il brano come qualcosa che nemmeno i fan potevano immaginarsi. Questo il testo del brano "Rolls Royce",

"Rolls Royce", il testo della canzone

Sdraiato a terra come i Doors

Vestito bene via del Corso

Perdo la testa come Kevin

A ventisette come Amy

Rolls Royce

Si come Marilyn Monroe

Chitarra in perla Billie Joe

Suono per terra come Hendrix

Viva Las Vegas come Elvis

Oh Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

No non è vita è Rock’n Roll

No non è musica è un Mirò

È Axl Rose

Rolling Stones

No non è un drink è Paul Gascoigne

No non è amore è un sexy shop

Un sexy shop si si è un Van Gogh

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Non è follia ma è solo vivere

Non sono stato me stesso mai

No non c’è niente da capire

Ferrari bianco si Miami Vice

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Amore mio sei il diavolo

Che torni ma

Solo per dare fuoco al mio cuore di carta

Dio ti prego salvaci da questi giorni

Tieni da parte un posto e segnati sti nomi

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce