Le 10 hit italiane del mese di giugno

Il mese di giugno resta sempre uno speciale periodo di partenza e rodaggio di quelli che diventeranno i tormentoni dell’estate. In questo 2019 sono tante le canzoni italiane che partecipano alla gara delle hit estive, da ballare in spiaggia e canticchiare in macchina alzando il volume della radio. Ecco a voi i brani italiani più trasmessi sulle frequenze radiofoniche nazionali nel mese di giugno:

Jovanotti feat. Dardust – “Nuova era” Charlie Charles (feat. Dardust, Mahmood, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra) – “Calipso” J-AX – “Ostia lido” Tiziano Ferro – “Buona (cattiva) sorte” Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e OMI – “Jambo” Thegiornalisti – “Maradona y Pelé” Boomdabash feat. Alessandra Amoroso – “Mambo salentino” The Kolors feat. Elodie – “Pensare male” Ligabue – “Polvere di stelle” Elisa feat. Carl Brave – “Vivere tutte le vite”

Jovanotti in featuring con Dardust: “Nuova era”

“Nuova era” è il primo singolo estratto dall’EP “Jova Beach Party”, pubblicazione discografica che prende lo stesso nome dell’innovativo tour estivo 2019 di Jovanotti, che si esibirà sulle spiagge di tutta Italia a partire dal prossimo 6 luglio. La figura femminile descritta nel testo del singolo è una Dea, la Grande Madre che genera in noi l’innamoramento. Per il cantautore «la nuova era è sempre l’amore». Un brano tutto da ballare, un po’ afro e con sfumature house. Jovanotti ha scelto di affidare la produzione di “Nuova era” nelle sapienti mani di Dardust (Dario Faini).

Charlie Charles (feat. Dardust, Mahmood, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra): “Calipso”

Uscita lo scorso 26 aprile e ancora tra le prime posizioni dell’airplay radiofonico: “Calipso” ha sicuramente tutte le carte in regola per diventare un tormentone estivo. La canzone è stata pubblicata dal producer Charlie Charles, ma è frutto della collaborazione con un all-star team: alla voce si alternano Mahmood, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra, mentre alla produzione del brano si aggiunge la firma del collega Dardust (Dario Faini).

J-Ax: “Ostia lido”

Quello di J-Ax è un vero e proprio inno alle vacanze al mare: “Ostia lido” è il suo nuovo singolo, pubblicato il 17 maggio 2019. Con questo brano il rapper ha voluto sottolineare l’importanza delle piccole cose, di passare il tempo con gli amici e divertirsi senza per forza scegliere mete di tendenza. Un pezzo commerciale “contro” le apparenze.

Tiziano Ferro: “Buona (cattiva) sorte”

“Buona (cattiva) sorte” è il primo singolo estratto dal nuovo album di Tiziano Ferro “Accetto miracoli”, la cui uscita è attesa per il 22 novembre 2019 sotto etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). Il brano, pubblicato lo scorso 31 maggio, parla d’amore con sfumature di cinismo e humor nero. Un singolo dal ritmo incalzante ma dalla tessitura musicale complessa, in cui si coglie fortemente l’impronta di Timbaland alla produzione.

Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e OMI: “Jambo”

Re dei tormentoni estivi, anche quest’anno Takagi & Ketra hanno sfornato una nuova hit rinnovando la collaborazione con Giusy Ferreri per “Jambo”. Alle parti vocali del brano ha preso parte anche il cantante giamaicano OMI. Il singolo è stato pubblicato il 24 maggio 2019. Ritmi tribali e gli splendidi paesaggi dell’Africa, presenti anche nel video ufficiale della canzone.

Thegiornalisti: “Maradona y Pelé”

Hit estiva 2019 firmata Thegiornalisti è “Maradona y Pelé”, singolo pubblicato lo scorso 17 maggio. La band capitanata da Tommaso Paradiso ha giocato su immagini evocative che citano, tra le altre cose, anche i due grandi fuoriclasse del calcio a cui si rifà il titolo. Il brano è stato prodotto da Dardust (Dario Faini).

Boomdabash feat. Alessandra Amoroso: “Mambo salentino”

Venerdì 7 giugno 2019 i Boomdabash hanno pubblicato “Mambo salentino”, il loro nuovo singolo in featuring con Alessandra Amoroso che ha subito conquistato le frequenze radiofoniche italiane. Una collaborazione che celebra il loro DNA pugliese, ottimo brano per conquistare l’estate 2019.

The Kolors feat. Elodie: “Pensare male”

Il gruppo capitanato da Stash, The Kolors, ha collaborato con Elodie per il singolo “Pensare male”, pubblicato il 15 marzo 2019 e tuttora tra i brani più trasmessi dalle radio italiane in questo mese di giugno. Il singolo è il primo brano della band ad aver raggiunto il primo posto nella classifica dell’airplay radiofonico stilata da EarOne. Il brano è attualmente certificato disco d’oro.

Ligabue: “Polvere di stelle”

“Polvere di stelle” è il terzo singolo estratto da “Start”, il nuovo album di Ligabue. Il brano, uscito il 24 maggio 2019, è stato scritto dal rocker di Correggio e prodotto da Federico Nardelli. Il testo della canzone è un invito a sostenerci l’un l’altro, poiché in fondo tutto è fatto della stessa materia di cui è composto l’universo e l’umanità non è altro che “polvere di stelle”.

Elisa feat. Carl Brave: “Vivere tutte le vite”

Elisa ha scelto Carl Brave per dare una nuova veste, sicuramente molto estiva, alla sua canzone “Vivere tutte le vite” e farne un singolo. Il brano è stato pubblicato lo scorso 3 maggio ed è una bonus track inserita in una nuova edizione digitale di “Diari aperti”, ultimo disco della cantautrice.