Jovanotti, il nuovo singolo è "Nuova era" con Dardust

Lorenzo Jovanotti ha sorpreso tutti pubblicando un EP dedicato al suo “Jova Beach Party” in arrivo dal 6 luglio in tutte le spiagge italiane. Il progetto discografico prende il nome dello stesso tour innovativo che animerà l’estate 2019 e ha visto coinvolti 7 produttori per 7 nuove canzoni nate proprio durante la lavorazione degli show. Un regalo che il cantautore ha voluto fare ai suoi fan, una colonna sonora in vista delle feste in programma a luglio e agosto. All’EP hanno collaborato Rick Rubin, Dardust, Charlie Charles, Cacao Mental, Ackeejuice Rockers, Dj Ralf e Paolo Baldini Dubfiles.

Il singolo "Nuova era" prodotto da Dardust

Il primo singolo scelto per la promozione del progetto e in diffusione sul circuito radiofonico è “Nuova Era”, brano prodotto da Dardust. Una canzone che è nata in maniera abbastanza travagliata come dichiarato dallo stesso Jovanotti. In una delle sue radio sessions pubblicate sull’app dedicata a “Jova Beach Party”, Lorenzo Cherubini ha spiegato di aver scritto il testo una domenica mattina e di aver utilizzato inizialmente dei flussi musicali sui quali stava lavorando con i suoi collaboratori. Tra questi c’era una base un po’ afro che incontrava i suoi gusti e che da tempo voleva utilizzare. Il testo di quella canzone era perfetto per quel tipo di flusso musicale e ha immaginato il brano. Jovanotti ha dichiarato: «Con questa canzone riuscivo ad immaginare la spiaggia, le persone che ballano, il set di “Jova Beach Party” e il ritmo incalzante che prendeva sempre più piede. Un brano un po’ afro e anche con sfumature house». Per Jovanotti “Nuova era” è una finta canzone romantica che potrebbe essere simbolico. La figura femminile descritta è una Dea, la Grande Madre che genere in noi l’istinto di innamorarsi. Per il cantautore «la nuova era è sempre l’amore».

La collaborazione con Dardust e la tracklist di "Jova Beach Party Ep"

Nella trasmissione radiofonica Jovanotti racconta anche della collaborazione nata con Dardust per la canzone “Nuova era”. Il drop presente nel brano nasce da un’idea proprio del produttore che nel corso degli anni ha lavorato tra gli altri con Annalisa, Emma, Fedez, Marco Mengoni, Fiorella Mannoia, Levante, Francesca Michielin, Irene Grandi, Alessandra Amoroso, Thegiornalisti, Mahmood e Rkomi. Come descritto dallo stesso Jovanotti è uno dei nuovi esponenti della musica pop italiana ed è stato contattato dallo stesso artista per lavorare al brano “Nuova era”: «È un grande autore di canzoni, mi piace molto ed è una persona con la quale mi sono trovato subito bene nel lavorare. Nella musica è importante avere subito attivare un canale di comunicazione diretto e con lui è stato tutto molto semplice». Dardust ha dato una caratteristica sonora ben delineata, a tal punto da essere individuato come singolo. Questa invece la tracklist completa del “Jova Beach Party EP”:

PRIMA CHE DIVENTI GIORNO (prod. by Rick Rubin) NUOVA ERA (con Dardust) VADO (con Charlie Charles) FIESTA (con Cacao Mental) TUTTO UN FUOCO ( con Ackeejuice Rockers) IL SOLE SORGE DI SERA (con DJ Ralf) XCHE’TuC6 (con Paolo Baldini Dubfiles)

Queste le date in programma del Jova Beach Party: